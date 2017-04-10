Рада має намір заслухати голову НКРЕКП Вовка 12 квітня

Верховна Рада України має намір 12 квітня заслухати голову Національної комісії державного регулювання енергетики й комунальних послуг Дмитра Вовка, повідомив на засіданні погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій.

За його словами, Вовка запросили на 12:30.

Минулого тижня парламент підтримав рішення про заслуховування Вовка, а також голів Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, Національного агентства із запобігання корупції Наталії Корчак і Фонду державного майна Ігоря Білоуса.

5 квітня Верховна Рада заслухала голову Національного агентства із запобігання корупції Наталію Корчак.