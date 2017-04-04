Рада вирішила заслухати голів НКРЕКП, АМКУ, НАЗК і ФДМУ

Верховна Рада України вирішила викликати на своє засідання голову Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка, керівника Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак і керівника Фонду державного майна України Ігоря Білоуса.

Таке рішення депутати ухвалили на засіданні 4 квітня.

За словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, точну дату, коли вказані особи мають прибути на засідання парламенту, буде визначений пізніше.

«Мені треба з ними провести переговори, щоби з’ясувати, коли вони можуть прийти, і чи вони є в Україні, і чи є вони на робочих місцях», – додав спікер.

Він не виключив, що, можливо, хтось із них прийде до парламенту 5 квітня.

НКРЕКП критикували представники влади, зокрема президент України Петро Порошенко і прем’єр Володимир Гройсман за рішення про запровадження абонентської плати за користування газовою інфраструктурою. 4 квітня комісія зупинила дію свого рішення, за яким від 1 квітня українці щомісяця мають платити певну суму, яка не залежатиме від споживання газу.

31 березня Генеральна прокуратура України провела обшук в Антимонопольному комітеті України (АМКУ), пов’язаний зі справою компанії «Тедіс Україна», яку звинувачують в «особливо великому ухилянні сплати податків і незаконному виведенні мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав до відставки керівництва АМКУ.

НАЗК нещодавно критикували через збої в роботі Єдиного реєстру електронних декларацій. Прем’єр України Володимир Гройсман закликав всіх членів НАЗК подати у відставку.

1 березня прем’єр також розкритикував роботу Фонду державного майна і запропонував керівництву відомства звільнитися через «неефективне управління майном».