У 2017 році до бюджету повернули 5100 гривень, вкрадених корупціонерами – #Точно

Станом на 1 березня 2017 року до спеціального фонду державного бюджету надійшли 5100 гривень, конфіскованих за корупційні правопорушення за рішенням суду. Така інформація міститься в звіті казначейства про виконання держбюджету за січень-лютий 2017 року, передає #Точно, проекту Радіо Свобода.

Відповідно до закону про державний бюджет, загалом до кінця року уряд розраховує повернути 11,5 мільярдів гривень, конфіскованих судами у корупціонерів. За весь минулий рік до бюджету із 7,7 мільярда гривень надійшло 164,9 тисячі гривень.

В 2015 році із запланованих півтора мільярда вкрадених активів повернули 100,1 тисячі гривень.

Наприкінці 2016 року Державний фінансовий моніторинг відзвітував, що сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, проведених за участю колишніх високопосадовців протягом останніх трьох років, складає понад 200 мільярдів гривень.