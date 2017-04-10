У Норвегії продовжили арешт громадянину Росії за підозрою у плануванні нападу

У Норвегії суд дозволив владі продовжити затримання російського юнака, підозрюваного у причетності до підготовки нападу.

Таке рішення суд в Осло ухвалив 10 квітня, за два дні після того, як влада затримала громадянина Росії після виявлення у норвезькій столиці пристрою, схожого на вибухівку.

Повідомляється, що підліток приїхав до Норвегії у 2010 році разом з родиною, яка подала прохання про надання притулку.

За даними адвоката затриманого хлопця, юнак заперечує будь-які правопорушення.

У ніч на неділю поліція Осло оточила велику частину центрального району Гронланд для того, щоб знешкодити виявлений підозрілий пристрій. Влада повідомила, що «вибухоподібний» пристрій міг завдати лише незначного збитку.

Інцидент стався після того, як 7 квітня в результаті теракту чотири людини загинули і 15 були поранені у швецькому Стокгольмі, де, за версією слідства, вихідець з Узбекистану наїхав вантажівкою на перехожих.