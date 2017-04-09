Норвегія: юнака з Росії затримала поліція після виявлення в центрі Осло пристрою, схожого на вибухівку

Норвезька поліція повідомила про затримання юнака з російським громадянством після того, як в центрі Осло було знайдено пристрій, схожий на вибухівку.

«Незрозуміло, чи мав намір 17-річний юнак вчинити терористичний акт», – прокоментував затримання голова національного розвідувального управління Бенедикт Бьорнланд. Втім, за його словами, рівень «терористичної загрози» в Норвегії було підвищено після виявлення пристрою і арешту підозрюваного.

Повідомляється, що підліток приїхав до Норвегії в 2010 році разом з родиною, яка подала прохання про надання притулку.

За даними адвоката затриманого хлопця, юнак заперечує будь-які правопорушення.

В ніч на неділю поліція Осло оточила велику частину центрального району Гронланд для того, щоб знешкодити виявлений підозрілий пристрій. Влада повідомила, що «вибухоподібний» пристрій міг завдати лише незначного збитку.

Інцидент стався після того, як 7 квітня в результаті теракту чотири людини загинули і 15 були поранені у швецькому Стокгольмі, де, за версією слідства, вихідець з Узбекистану наїхав вантажівкою на перехожих.