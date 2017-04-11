СБУ повідомила про вилучення в зоні проведення АТО російських боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції. Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ у вівторок.

«На околиці села Троїцьке на Луганщині правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва. Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме «Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення», заборонені для використання у військових конфліктах. Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ», – йдеться в повідомленні.

В СБУ заявляють з посиланням на спецслужби, що міни постачаються бойовикам угруповання «ЛНР» з території Росії.

За даними СБУ, також у Красногорівці Донецької області було вилучено гранату РГО із запалом.

«За висновками експертів, вона вироблена в Росії у 1995 році», – додали у відомстві.

Українська сторона неодноразово заявляла про наявність озброєння російського виробництва у бойовиків на сході України. Ці дані також підтверджували і численні розслідування журналістів, які працюють в зоні конфлікту. Водночас представники Кремля в Міжнародному суді ООН заявляли, що там може бути лише зброя, «знайдена в старих радянських шахтах».