Гройсман: заборони на імпорт енергетичного вугілля з Росії ще немає

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів поки що не встановив заборону на імпорт енергетичного вугілля з Росії.

За його словами, Україна має в умовах припинення постачання антрациту з неконтрольованих територій на Донбасі скоротити споживання цього енергетичного вугілля і покрити його дефіцит диверсифікованими імпортними поставками, відмовившись від такого завезення вугілля з Росії.

«Безумовно, нам необхідно вугілля, якого бракує, закуповувати в різних країнах. Хочу наголосити, що я прибічник того, щоб закуповувати в США, Австралії... – тобто, в інших країнах, а не в агресора… Поки ще постанови (про заборону імпорту антрациту з Росії – ред.) немає, але я вважаю, що для нас дуже важливо диверсифікувати і жодним чином не постачати з Російської Федерації», – сказав Гройсман 11 квітня в Києві.

Прем’єр нагадав, що Україні вдалося повністю відмовитися від російського газу. «501 день жодної краплі російського газу українська держава не отримує», – сказав він.

У березні міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що уряд планує заборонити імпорт енергетичного вугілля з Росії.

Україна наразі змушена імпортувати енергетичне вугілля антрацитної групи, яке в ній видобувається тільки на окупованій частині Донбасу, через блокаду переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі: спершу з боку активістів і низки депутатів, а потім і з боку уряду – після захоплення сепаратистами шахт та інших підприємств на окупованих територіях, що діяли у правовому полі України. Таке вугілля видобувають, зокрема в сусідній Росії, яка є для України державою-агресором. Інші варіанти – купувати й доставляти його з Південної Африки чи США.