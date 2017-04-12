Рух поїздів біля Баришівки на Київщині після блокування відновили – залізниця

Рух поїздів біля міста Баришівка Київської області відновили після приблизно півторагодинного блокування у середу вранці, повідомили у прес-службі Південно-західної залізниці.

За даними відомства, наразі поїзди рухаються у звичайному режимі.

Раніше у соцмережах з’явилося повідомлення про те, що «пасажири»

у Баришівці на Київщині заблокували сьогодні вранці залізничні колії, протестуючи проти скорочення рухомого складу приміських електропотягів.

Повідомлялося, що люди влаштували таким чином протест проти того, що електричка, яка щоденно вранці вирушає до Києва, мала у своєму складі меншу кількість вагонів, ніж зазвичай, через що не всі пасажири змогли скористатися транспортом.

В «Укрзалізниці» заявили, що згодом нададуть докладнішу інформацію про подію.