САП: у рамках «газової справи Онищенка» в Чорногорії затримали Мусієнко, готується екстрадиція

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує екстрадицію до України Ірини Мусієнко у рамках так званої «газовій справі Онищенка».

Як повідомляє прес-служба прокуратури, 7 квітня Мусієнко затримали в Чорногорії.

«7 квітня в аеропорту «Подгориця» владою Чорногорії з орієнтування департаменту Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Мусієнко І.Н., яка підозрюється в участі в так званій «газовій схемі» депутата Онищенка», – йдеться у повідомленні.

За даними САП, Мусієнко залишила територію України 15 червня 2016 року.

13 серпня 2016 року їй було повідомлено про підозру, Мусієнко підозрюють у створенні або участі у злочинній організації, розкраданні державного майна в особливо великих розмірах, фіктивному підприємництво, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

Національне антикорупційне бюро 13 серпня 2016 року оголосило підозрювану в розшук.

Детективи НАБУ підозрюють народного депутата Олександра Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

Онищенко покинув територію України перед тим, як його у липні 2016 року позбавили депутатської недоторканності, місце перебування Онищенка невідоме.