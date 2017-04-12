Археолог: артефакти на Поштовій площі під загрозою, бо інвестор не фінансує розкопки

Археологічні знахідки під Поштовою площею у Києві, які мер Києва Віталій Кличко обіцяв зберегти, опинилися під загрозою через зупинку фінансування роботи археологів. Про це журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомив директор подільської археологічної експедиції Михайло Сагайдак.

«Фактично ми заблоковані, робота археологів зупинена. Від інвестора будівництва, який за законом має фінансувати роботу археологів, четвертий місяць коштів не надходило. Водночас зведення торгового комплексу значно пришвидшилося, ми переймаємося, щоб знахідки через ці роботи не були зруйновані», – зазначив Сагайдак.

У жовтні 2015 року міський голова Києва Віталій Кличко наголошував на необхідності збереження артефактів на Поштовій площі.

Древню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею з виготовлення жіночих прикрас зі скла, оскільки в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

У жовтні 2015 року розслідування програми «Схеми» виявило, що вбудова торгового центру у транспортну розв’язку на Подолі в Києві відбувається без землевідведення і загрожує зруйнувати унікальну археологічну знахідку. «Урочисто відкрита, але ще не доведена до ладу Поштова площа стала одним із показових місць під час передвиборчої кампанії мера Києва Віталія Кличка, яку він наводив як приклад «реальної справи, що змінює столицю». Однак, схоже, добудова транспортної розв’язки стане швидше прикладом бездумного та недолугого руйнування історичних артефактів міста на догоду комерційним інтересам бізнесу, який має стосунок до минулої влади», – йшлося в розслідуванні журналістів.

Право будувати торговельні приміщення було надано у 2013-му ТОВ «Хенсфорд Україна» – фірмі, зареєстрованій за кілька місяців до оголошення конкурсу. Наразі телефони компанії вимкнені.