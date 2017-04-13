У Пакистані юрба студентів убила колегу за «блюзнірство»

У Пакистані юрба студентів університету забила на смерть одного зі своїх колег, звинувативши його в поширенні «блюзнірських висловлювань» у соціальних мережах.

Як повідомили представники університету імені Абдул-Валі Хана в місті Мардані на півночі країни і поліція, студенти вбили 23-річного Мохаммада Машала просто в будівлі університету.

У зв’язку з цим затримані десять підозрюваних, додали в поліції.

Блюзнірство в Пакистані є кримінальним злочином, що тягне суворі покарання, аж до смертної кари за певних обставин, але досі за ним іще нікого не стратили. Натомість, за даними правозахисників, із 1990 року в Пакистані самосудами вбили не менш ніж 65 людей, яких нападники самі звинувачували у «блюзнірстві».

Останнім часом уряд країни обіцяв посилити боротьбу з поширенням у соціальних мережах повідомлень, зміст яких вважається блюзнірським.

В Ісламській Республіці Пакистан, у якій за Конституцією іслам є державною релігією, Кримінальний кодекс містить кілька статей про блюзнірство. Найсуворіші з них стосуються блюзнірства щодо різних аспектів ісламу, таких, як блюзнірство щодо пророка Магомета чи щодо Корану, кожен примірник якого вважається священним. Але інші такі статті передбачають покарання за блюзнірство стосовно будь-якої релігії.

Найчастіше в Пакистані ці закони застосовують до випадків блюзнірства саме щодо ісламу. Правозахисники і в Пакистані, і за кордоном виступають за скасування чи принаймні пом’якшення цих статей і заявляють, що ці закони часто використовують для переслідування релігійних меншин. Натомість ці закони палко підтримують ісламістські екстремісти й консерватори.

Із іншого боку, критики звертають увагу й на іншу можливість несправедливого застосування законодавства проти блюзнірства – для зведення особистих порахунків.