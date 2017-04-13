Журналісти показали, хто з політиків найчастіше приїжджає до Луценка в Генеральну прокуратуру

Офіс Генеральної прокуратури України найчастіше відвідують представники владної партії «Блок Петра Порошенка», при цьому більшість із них не може пояснити причину своїх візитів до правоохоронного органу, який має бути незалежним. Про це йдеться у розслідуванні Михайла Ткача «Генпрокуратура Юрського періоду» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Найчастіше до Генеральної прокуратури приїжджає депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Третьяков.

Депутат спростував відвідини ГПУ, заявивши, що у журналіста «хвора фантазія». Сам генеральний прокурор у коментарі журналістам пояснив часті візити Третьякова тим, що вони дружать. «Інколи мені хочеться просто поматюкатися з кимось, спустити пар. По-дружньому сісти, поговорити про життя. Я з Третьяковим маю дружні відносини», – сказав Юрій Луценко.

Приїжджає до ГПУ і народний депутат Олександр Грановський, заїжджаючи на закриту службову територію.

Депутат повідомив, що зустрічається з керівництвом Генеральної прокуратури з таких причин: «Єдина мета моїх зустрічей з керівництвом ГПУ – взаємодія, допомога, своєчасна реакція на ті чи інші обставини».

Юрій Луценко переконує, що цього року не зустрічався з депутатом, однак припускає, що Грановський приїжджає до Генеральної прокуратури на допити у справі довкола ТРЦ «Скай Молл», за який судяться колишній партнер Грановського Андрій Адамовський та естонський бізнесмен Хіллар Тедер.

Соратник Грановського та близький товариш президента, депутат Ігор Кононенко відмовився пояснювати причину вечірніх візитів до ГПУ.

Однак Луценко на запитання журналістів відповів, що Кононенко приїжджає консультуватись «по питаннях фракції».

Депутат від «БПП» Руслан Сольвар, попри озвучену журналістами дату візиту, заперечив цей факт.

А депутат Богдан Дубневич повідомив, що приїздив до ГПУ з особистих питань.

Водночас Луценко переконує, що наразі Дубневич фігурує у трьох справах, які розслідує Генеральна прокуратура.

Також журналісти зафіксували, як 7 березня Юрій Луценко перебував у офісному центрі, де розташовується офіс депутата Гліба Загорія, одночасно з депутатом Олександром Третьяковим.

Вечірній візит генпрокурор пояснив тим, що Загорій, Третьяков та він вітали дружин один одного з Восьмим березня. При цьому дружину Луценка вітали заочно.

За інформацією сайту «Наші гроші», у жовтні минулого року депутат Загорій придбав елітну нерухомість у 67-річної жінки, яка раніше працювала бухгалтером у компанії, що належала родині генпрокурора Луценка.

«За рік не було публічних протестів Луценка проти втручань представників інших гілок влади, парламенту чи президента в роботу прокуратури. Натомість місяці спостережень показали, як політики, депутати, здебільшого з провладних політсил, масово відвідують ГПУ. Дехто у справах, про які не готовий говорити публічно. Та часто – у позаробочий час», – мовиться в матеріалі журналістів.