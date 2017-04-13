Генпрокуратура Юрського періоду (розслідування)

Юрій Луценко – вже четвертий генеральний прокурор, призначений після Майдану. Майже рік на посаді. Та вже зараз можна робити проміжні висновки. Чим запам’ятається робота цього органу під керівництвом Луценка? Чи реформував він ГПУ, чи викорінив будь-які політичні впливи на правоохоронний орган, що мав би бути незалежним? Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») прицільно спостерігали за діяльністю Юрія Луценка на посаді генпрокурора України.

Юрій Луценко став генпрокурором 12 травня 2016 року. Події того дня розгорталися з блискавичною швидкістю. Президент Петро Порошенко підписав ухвалений закон, який дозволяє обіймати посаду генпрокурора особі без юридичної освіти, а вже буквально через кілька годин підписаний закон був опублікований у спецвипуску газети Верховної Ради «Голос України». А близько 6-ї вечора після запитань до кандидата на посаду парламент віддав 264 голоси, призначивши Юрія Луценка генеральним прокурором України.

«Ми не маємо можливості далі чекати», – наголошував того дня Порошенко з трибуни парламенту, подаючи до розгляду кандидатуру Юрія Луценка на цю посаду.

За словами самого Луценка, він став очільником ГПУ, бо «суспільство вимагає закону і справедливості»: «Закону, який має бути однаковим для всіх. Той, хто вчинив злочин, має відповісти, і байдуже якого кольору в нього партійний квиток».

«Схеми» поцікавились у генпрокурора, чи є нині вплив на роботу ГПУ або на нього особисто з боку народних депутатів Кононенка, Грановського чи будь яких інших політиків.

«Так. Генеральна прокуратура перебуває під впливом багатьох чинників, зокрема народних депутатів, – зауважує Луценко. – Наприклад, пан Кононенко голосував за удосконалення закону про заочне осудження, яке потрібне для початку процесу над Януковичем, а інші депутати не голосували». При цьому він наголошує: на його службову діяльність «не впливає жоден народний депутат або інший політик».

Чому Пашинський вечорами ходить до ГПУ?

31 січня 2017 року після закінчення робочого дня з території ГПУ виїжджає «Мерседес», на задньому сидінні якого – депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський.

Рівно за місяць до цього (у переддень Нового року) він з нагородної зброї відкрив вогонь по цивільній особі. Тоді резонансну справу почала розслідувати прокуратура Київської області.

Після допиту в обласній прокуратурі Пашинський наголошував, що «повністю співпрацює зі слідством» і «добровільно видав все, що потрібно було видати, слідству». Але вже в перший робочий день парламенту обмовився, сказавши, що «найбільше зацікавлений у тому, щоб слідство було проведено необ’єктивно і упереджено».

9 лютого 2017 року журналісти «Схем» вдруге фіксують автомобіль Пашинського, коли той виїжджає з території ГПУ (і знову після закінчення робочого дня).

Депутат посянює, що «регулярно відвідує» Генпрокуратуру, адже він є головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони.

Про те, чи не впливає Пашинський через такі регулярні візити на перебіг слідства, журналіст «Схем» поцікавився у генпрокурора. Він запевнив, що «не спілкується щодо цієї події» з ним і додав: «Думаю, що йому вистачає і досвіду, і розуму не обговорювати це з працівнками правоохоронних органів».

За словами Луценка, Пашинський нашкодив собі своєю медійною активністю, особливо першим постом, чим «викликав максимальну недовіру» (і його зокрема).

На запитання журналістів, чому ж тоді автомобіль Пашинського двічі виїжджав з території ГПУ після закінчення робочого дня, генпрокурор відповів: «Наскільки я памятаю, він обговорював проблеми ВПК (військово-промислового комплексу – ред.)».

Захистити Насірова

2 березня 2017 року поки НАБУ і САП проводять обшуки у Державній фіскальній службі, її очільник Роман Насіров опиняється у відомчій лікарні «Феофанія». За день до його затримання знімальна група програми зафіксувала «Лексус», яким користується голова ДФС, коли той виїжджав із території Генеральної прокуратури.

Той самий «Лексус» Насірова можна було помітити і біля відділення лікарні «Феофанія».

Чи не найпершим на захист голови ДФС сюди приїхав адвокат Олег Маліневський – один із партнерів адвокатської компанії FCLEX.



На її сайті зазначено, що саме він відстоював інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечках довкого столичного ТРЦ SkyMall.

На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський, який нині є народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка», член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. Також у ЗМІ його неодноразово називали «неофіційним куратором судової системи та органів прокуратури».

Депутат Грановський одразу публічно спростував зв’язки з адвокатом Маліневським.

«У зв’язку з тим, що почав отримувати численні дзвінки від журналістів на тему моєї можливої участі у справі Насірова, повідомляю, що а) жодним чином у долі Романа не задіяний, ніхто мене про це не просив, крім журналістів; б) у мене немає у власності ніяких юристів, включаючи Маліневського , з яким я не маю жодних справ, починаючи з 2014 року», – зазначив він.

Спростовує зв’язок з Грановським і адвокат Маліневський, підтверджуючи слова депутата: «Так, це правда».

Однак 13 липня 2016 року «Схеми» зафіксували, як вони удвох проводили зустріч у ресторані «Горчица». На ній був присутній і старший партнер фірми FCLEX Віктор Барсук.

Сам Маліневський переконує, що у лікарню до Насірова його начебто покликали колеги для «можливого надання правової допомоги». Але адвокат змовчав про те, що у лікарню до тодішнього очільника ДФС він приїхав не сам. До відділення, де перебував Насіров, він підійшов у компанії чоловіка, який потім спілкувався і з іншими адвокатами, які приїхали захищати Насірова. Ця людина, яка відверталася спиною від камер та усіляко намагалася уникнути їх, – колишній прокурор Сергій Лисенко.

Скандальної слави він набув після оприлюднення активістом його переписки з колегами просто під час судового засідання у справі все того ж ТРЦ SkyMall. Тоді прокурорів, відповідно до назви групи у Messenger, прозвали «лисими птахами» та звільнили з органів прокуратури.

У травні 2016 року журналіст Дмитро Гнап опублікував фото, де звільнений прокурор Лисенко зустрічається з народним депутатом Олександром Грановським, якого називають «неофіційним куратором прокуратури від Банкової».

«Ця молода людина, на мою думку, достатньо досвідчена і талановита, і, в широкому сенсі слова, сильний прокурор, до послуг якого сьогодні я інколи звертаюсь (він сьогодні не є посадовою особою, не займається прокурорською практикою. Він прекрасно знає, іноді знає матеріали, які мене цікавлять», – так охарактеризував тоді Грановський Лисенка.

«Лисий птах» у Генпрокуратурі

9 лютого 2017 року. До Генеральної прокуратури підїжджає «БМВ» сьомої серії. Автомобіль чекає близько 10 хвилин, допоки до нього не виходить той самий колишній старший прокурор відділу прокуратури Києва Сергій Лисенко.

17 березня 2017 року колишній прокурор Сергій Лисенко знову приїжджає до Генпрокуратури. На розі біля ГПУ стоїть «Мерседес Майбах», до якого він підходить і чекає.

З авто виходить старший партнер юридичної компанії FCLEX Віктор Барсук. Через 40 хвилин будівлю Генпрокуратури спочатку залишає він, а потім і Сергій Лисенко, який виходить через 8 хвилин після нього.

Через півгодини Віктор Барсук знову повертається до ГПУ.

Сам Лисенко не пам’ятає ні мети своїх візитів до Генпрокуратури, ні людей, з якими їх здійснював. Не пам’ятає і свого візиту в лікарню до Романа Насірова, каже: «Нікого не консультував». Але констатує, що «наразі в органах прокуртури не працює».

5 квітня 2017 року журналісти «Схем» помітили «БМВ», яким користується Лисенко, біля входу до київського готелю Hyatt, куди також приїхав народний депутат Олександр Грановський.

Через майже годину першим готель залишає екс-прокурор, а політик виходить у компанії Віктора Барсука.

Журналісти програми запитали у Сергія Лисенка про можливу зустріч у готелі та зв’язки з депутатом Грановським, але Лисенко повідомив, що не вирішує з депутатом жодних питань: «Ні, не вирішуємо жодних питань. Не консультую. Просто знайомі».

У свою чергу депутат Грановський на запитання про зустріч у готелі відповів: «У готелі Hyatt іноді проводжу зустрічі. Зі згаданими Вами у запиті Сергієм Лисенком та Віктором Барсуком не зустрічався, міг, не виключено, побачити та перекинутися двома-трьома словами».

23 березня 2017 року знімальна група помітила ввечері у дворі навпроти ГПУ «Мерседес», який супроводжує автомобіль із Грановським. Охорона відчиняє внутрішні ворота Генпрокуратури, і за кілька хвилин її територію залишає кортеж генпрокурора.

А за 10 хвилин ворота відчиняються знову, і цього разу виїжджає автомобіль, яким користується депутат Грановський.

З місця одразу рушає і «Мерседес» його супроводу.

Виїзд автомобіля, яким користується Грановський, «Схемам» вдалося зафіксувати і в грудні 2016-го.

«Я не пам’ятаю, чи дійсно я там був, а, по-друге, давайте ми, можливо, пізніше про це поговоримо», – відповів депутат на запитання журналістів про мету його візитів до ГПУ. Пізніше депутат Грановський повідомив: «Єдина мета моїх зустрічей з керівництвом ГПУ – взаємодія, допомога, своєчасна реакція на ті чи інші обставини».

Тим часом генпрокурор Луценко вважає, що Грановський приїжджає до ГПУ на допит.

«Принаймні в цьому році в мене не було з ним зустрічей, – каже він. – Грановський, наскільки я знаю, давав близько 10 допитів (дуже об’ємних, по 30-40 сторінок за раз) у справі щодо ТРЦ SkyMall. Це слідство знаходиться у наших руках. Воно уже фактично завершене. Слідчі схиляються до того, що це цивільно-правові відносини (така була остання довідка у цій справі)».

Про що Кононенко консультується у Луценка?

Близький соратник депутата Грановського, депутат та друг президента Ігор Кононенко також відвідує ГПУ. «Схеми» зафіксували, як «Ауді», якою він користується, чекає біля Генпрокуратури. За півгодини виходить і він сам, до нього одразу підходить колега по франкції, депутат Сергій Трегубенко.

Наступного разу знімальна група побачила, як автівка, якою користується Кононенко, не паркується біля Генеральної прокуратури, а заїжджає прямо на її територію після 9 години вечора.

На запитання журналістів про мету цих візитів, депутат не відповів.

Натомість генеральний прокурор повідомив, що Кононенко приїжджає консультуватись у питаннях фракції у парламенті.

Депутат Третьяков – частий гість у ГПУ

29 вересня 2016 року, 18:30. До Генеральної прокуратури заїжджає «Мерседес» S-класу з номерними знаками АА1000АА.

5 жовтня у той самий час знімальна група фіксує, як той самий «Мерседес» заїжджає в ГПУ.

Через три з половиною години, о 22:05, кортеж генпрокурора Луценка залишає територію Генеральної прокуратури, а слідом за ним виїжджає і «Мерседес» з номерами АА1000АА.

Цей номерний знак зареєстрований на фірму «АТЕК-95». Серед засновників – компанія «Дертус Файненс Груп ЛТД» з Британських Віргінських островів та Каретко Володимир Олександрович. Повний тезка Каретка Володимира Олександровича наразі очолює Святошинську районну адміністрацію міста Києва. Але використовує зазначений автомобіль народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Третьяков.

17 лютого 2017 року. З території Генеральної прокуратури виїжджає «Мерседес Гелендваген». З авто виходить народний депутат Олександр Третьяков.

Загалом під час моніторингу «Схеми» звернули увагу, що депутат Третьяков частіше за інших політиків відвідував Генеральну прокуратуру. Журналіст програми знайшов Третьякова у Верховній Раді і поцікавився, до кого він приїжджає в ГПУ і які питання вирішує.

«У вас хвора фантазія», – відповів він. А щойно засідання парламенту закінчується, депутат Третьяков сідає у той самий «Мерседес Гелендваген».

«Я дружу з тими, з ким дружу. І не збираюся міняти свої звички», – коментує зустрічі генпрокурор Юрій Луценко. А на уточнення журналіста щодо частних візитів Третьякова генпрокурор відповів: «Знаєте, інколи мені хочеться просто поматюкатися з кимось, спустити пар. Просто по-дружньому сісти, поговорити про життя. Я з Третьяковим маю дружні відносини».

Як друзі жінок із 8 березня вітали

07 березня, 19:50. Офісний центр за адресою: провулок Рильський, 6. Кортеж генерального прокурора чекає біля виходу з офісного центру. О 21:28 генпрокурор Юрій Луценко виходить з офісного центру.

Біля офісного центру залишається «Мерседес», яким користується депутат Третьяков. Минає година – і до знімальної групи програми під'їжджає поліція. Поліцейські обшукують автомобіль і просять знімальну групу вийти з авто.

Приводом для цього, за їхніми словами, стало те, що начебто в автівці журналістів невідомі побачили зброю. А в цей самий момент офісний центр залишає народний депутат Гліб Загорій.

Про вечірній візит генпрокурора до офісного центру журналісти запитали у депутата Третьякова. «У мене там нема офісу», – відповів він і додав, що не пам’ятає, чи зустрічався там із генпрокурором. Депутат Загорій від коментарів відмовився.

Юрій Луценко ось так пояснив зустріч із народними депутатами: «Сьоме березня – знаєте, що таке? Вечір сьомого березня передує восьмому березня. Ми вітали дружин. Я дружу з Третьяковим. Я поздоровляв його дружину Аллу. Третьяков дружить з Загорієм. Він поздоровляв його дружину Катю. Ну, і вони через мене заочно поздоровили мою дружину».

Щодо Загорія Луценко зазначає, що з ним він знайомий не дуже близько: «З моєю Іриною він знайомий значно краще, ніж я».

За інформацією сайту «Наші гроші», у жовтні минулого року депутат Загорій придбав елітну нерухомість у 67-річної жінки, яка раніше працювала бухгалтером у компанії, що належала родині генпрокурора Луценка.

Вартісне придбання депутат Загорій здійснив через місяць після того, як журналісти «Наших грошей» виявили, що елітна нерухомість, яка перебуває у власності екс-бухгалтера Луценків, здається в оренду компанією, що належить ТОВ «Бізнес-центр «Лотос», власником якого є Олександр Луценко – син генпрокурора.

На запитання щодо цієї покупки Загорія Юрій Луценко відповів: «Я не оцінюю. Бог милував мене від бізнесу. Це їхні справи».

ГПУ: вхід вільний?

Особистими причинами пояснив відвідини Генеральної прокуратури і депутат від «Блоку Петра Порошенка» Богдан Дубневич: «Це моя справа особиста».

Які ж у нього можуть бути особисті справи в ГПУ, журналісти запитали і в Юрія Луценка.

«Наскільки я знаю, він дає свідчення в прокуратурі. Зі мною обговорював проблему «Укрзалізниці», обговорював проблему правління залізниці. Чесно, не пригадую», – зазначає він.

Депутат від БПП Руслан Сольвар, попри наведенні конкретні дати, взагалі заперечив відвідування Генеральної прокуратури. «Абсолютно не розумію, про що Ви говорите. Ви помилилися», – відповів він.

Зате Юрій Луценко пригадує мету його візиту: «Сольвар у слідчого був – це я точно знаю. Він є свідком».

Не пригадав спершу візит до Генпрокуратури і депутат від групи «Воля народу» Степан Івахів: «Якби я всі пам’ятав дні, до кого я і куди заїжджаю. Народний депутат України може відвідувати будь-яке приміщення, крім Національного банку і монетного двору. Звичайно, я ходжу всюди, куди мені дозволено ходити».

А от Юрій Луценко одразу згадав цю зустріч. «Пан Івахів був точно по особистій справі. Ми з Степаном фінансуємо фільм про Українську повстанську армію», – пояснив він.

Увечері 20 лютого камера «Схем» зафіксувала, як з території ГПУ виїжджає кортеж, яким користується колишній прем’єр-міністр та лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

«Арсеній Петрович був у мене. Разів два-три. З політичних питань, підтримки законів, бюджету», – коментує цей візит генпрокурор.

Іванчук відвідує ГПУ в перерві між засіданнями парламенту

16 березня, 18:05. До Генеральної прокуратури України приїжджає впливовий депутат від «Народного фронту» Андрій Іванчук.

«Я тільки один раз приїжджав у Генеральну прокуратуру, коли ми приймали закон про заочне засудження Януковича. Це було в той день, коли ми обговорювали нюанси: дія закону, на кого він розповсюджується і багато інших. Це тільки я один раз там був», – пояснює він мету свого візиту.

Закон, про який говорить депутат Іванчук, дійсно проголосували у Верховній Раді 16 березня. От тільки голосування відбулося вдень, а до Генеральної прокуратури депутат Іванчук приїхав ввечері.

Наступного разу камера «Схем» фіксує візит Андрія Іванчука на Різницьку 6 квітня у перерві між засіданнями Верховної Ради.

У приміщенні ГПУ депутат перебуває більше ніж дві години. І лише через 40 хвилин після початку засідання парламенту від’їжджає від Генеральної прокуратури.

Також одного разу нам вдалося зафіксувати, як з території ГПУ виїхав кортеж. Поїхавши за автівками, журналісти з’ясували, що ГПУ відвідував екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін.

У відповідь на запит Радіо Свобода він так пояснив цей візит: «Як секретар Національної інвестиційної ради я періодично обговорюю з Генеральним прокурором складнощі, що виникають у інвесторів з правоохоронними структурами, щоб знайти оптимальний вихід».

Після обшуків – на прийом до генпрокурора?

21 березня до Генеральної прокуратури приїхав голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

Він раніше потрапляв в об’єктив програми «Схеми» як єдиний єдиний з-поміж усіх очільників областей, хто не оприлюднив своєї електронної декларації. А 16 березня 2017 року НАБУ проводило обшуки у приміщенні Запорізької обласної державної адміністрації та, зокрема, у кабінеті голови ОДА Костянтина Бриля.

«Бриль приїжджав, напевно, по митниці, я так пам’ятаю. У нас же багато запитань до роботи запорізької митниці. У нього також», – пояснює цю зустріч генпрокурор.

Порадитися до президента

Також знімальній групі програми випадково вдалося двічі зафіксувати відвідування кортежу, яким користується генеральний прокурор, Адміністрації президента.

Обидва візити відбулися близько дев’ятої години вечора.

Юрій Луценко запевняє, що відвідує безліч нарад: «У 10% випадків президент запрошує мене як Луценка, як людину, з якою він хоче порадитися по тих чи інших внутрішньо- чи зовнішньополітичних питаннях».

Після провалу реформи прокуратури попередніми постмайданними очільниками ГПУ Юрій Луценко прийшов керувати нереформованим органом, де панує стара система. Повернути довіру людей, задовольнити запит суспільства на справедливе покарання злочинців, незалежно від їхнього статусу – це виклик для генпрокурора ще й без юридичної освіти. Але чи ставив собі це Луценко взагалі за мету? За рік не було публічних протестів Луценка проти втручань представників інших гілок влади, парламенту чи президента в роботу прокуратури. Натомість місяці спостережень показали, як політики, депутати, здебільшого з провладних політсил, масово відвідують ГПУ. Дехто у справах, про які не готовий говорити публічно. Та часто – у позаробочий час.