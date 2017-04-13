Остапа: контракт із Аласанією як головою НСТУ підпишуть не пізніше ніж 18 квітня

Контракт із Зурабом Аласанією, якого раніше цього тижня обрали головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, підпишуть, імовірно, 18 квітня, сказала в ефірі програми Радіо Свободи «Деталі» заступник голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

«Протягом 5 робочих днів (після голосування – ред.) ми як наглядова рада повинні з ним підписати контракт. Я думаю, що це буде у вівторок після Великодня», – пояснила вона.

Світлана Остапа нагадала, що наглядова рада має обрати також 6 членів правління НСТУ. «Кандидатури нам представлятиме Зураб Аласанія, це його буде команда. Він їх уже назвав. Це буде також таємне голосування», – розповіла вона і додала, що після обрання членів правління керівництво НСТУ буде вважатися сформованим.

Зураба Аласанію обрали головою правління НСТУ за підсумками голосування 10 квітня.

19 січня 2017 року ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія» зареєстрували як юридичну особу. Згідно із законом про суспільне мовлення, НСТУ сформована на базі державних теле- і радіокомпаній, зокрема Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, обласних державних телерадіокомпаній.