«Політична торгівля та інтриги» – Зураб Аласанія про обрання керівником НСТУ

Керівником Національної суспільної телерадіокомпанії України став Зураб Аласанія. Члени Наглядової ради 10 квітня заслуховували програми кандидатів, а потім шляхом таємного голосування обрали голову правління. Вдалося це зробити у два тури. Попри те, що кандидатів було вісім, основна боротьба відбувалась між двома претендентами: Зурабом Аласанією, колишнім генеральним директором Національної телекомпанії України, і Олегом Наливайком, головою Держкомтелерадіо України. Із обранням керівника НСТУ має продовжитись реформа із запуску незалежного суспільного телебачення та радіо в країні. Навколо процесу обрання голови вирувало чимало інтриг до останнього моменту, і чи не головним запитанням членів ради до кандидатів було: наскільки вони здатні будуть чинити опір політичним силам у разі втручання в діяльність компанії?

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Обрання голови Національної суспільної телерадіокомпанії України відбулося без політичних провокацій та намагань зриву процедури, на які очікували деякі представники громадськості, політики та журналісти.

Попри те, що претендентів на посаду голови правління НСТУ було вісім, основна боротьба розгорнулась між двома: Зурабом Аласанією, колишнім генеральним директором Національної телекомпанії України, і Олегом Наливайком, головою Держкомтелерадіо України.

Саме їм члени Наглядової ради поставили найбільше запитань з усіх претендентів.

Найпопулярніші кандидати

Зураб Аласанія обіймав посаду Національної телекомпанії України, на базі якої створено НСТУ. Запитання до нього стосувалися саме діяльності в той період, зокрема і з певною критикою.

Запитання до Олега Наливайка торкались того, чи зможе він забезпечити незалежність суспільного мовника у разі тиску з боку політичних сил. В кулуарних розмовах його кандидатуру пов’язували із лобістськими інтересами однієї з провладних політичних сил і надавали прогнози щодо цілком можливої його перемоги.

Сам Наливайко в коментарі Радіо Свобода спростовує подібні чутки і зазначає, що не мав домовленостей з жодною політичною силою. А подібні запитання до себе пов’язує саме із тим, що останнім часом обіймає державну посаду, що на його думку і могло викликати подібні сумніви.

«В свій час, я, маючи дуже гарну роботу керівника інформаційного агентства «Уніан» понад 10 років, я балотувався на голову Спілки журналістів і тоді переміг саме з метою всіляко просувати реформи … Це були 2012-2013 роки. Нічого в мене не вийшло – не було політичної волі. В 2014 році мені зателефонував пан Томенко з пропозицією очолити Держкомтелерадіо. Я йшов з однією метою – тоді з прем’єром Яценюком ми зустрічались. Задача – зробити ці дві реформи. Тоді була політична воля. Ми їх зробили і друга більш успішно просувається, до речі. Ті справи, які починаєш, треба завершувати», – пояснив своє бажання стати головою НСТУ Олег Наливайко.

Перемога у другому турі

Перемогу здобув Зураб Аласанія. Але лише у другому турі через те, що голоси розділились порівну між ним та Олегом Наливайком.

В другому турі члени Наглядової ради заплутались у правилах проведення голосування. Виявилось, що другий тур передбачає голосування «за» чи «проти» по кожному з кандидатів, які набрали рівну кількість голосів. Таким чином, один член ради міг проголосувати за обох чи проти. Голова Наглядової ради НСТУ Тетяна Лебедєва в коментарі Радіо Свобода зазначила, що ці правила будуть переглядати і коригувати з урахуванням досвіду, який зараз лише напрацьовується.

Кандидатура Зураба Аласанії в другому турі набрала 10 голосів, Олега Наливайка – 7.

Сам переможець, в коментарі Радіо Свобода зізнався, що не відчуває щастя з цього приводу, адже попереду багато роботи. Зазначив і чималу кількість інтриг навколо конкурсу.

«Ці 8 на 8 голосів були дуже показові. Це і політична торгівля між ними, і інтриги, і все таке. Але поганого нічого не скажеш – вся країна так живе. Знаю все, що відбувалось з першого до останнього дня. Щодо політичного тиску – це питання до Наглядової ради, вони з’ясовували ці моменти до останнього в прямому ефірі. Але вони зробили гідно свою роботу і не піддалися жодному тиску. Це мене надихає, бо нам з ними працювати наступні 4 роки», – зазначає Зураб Аласанія.

Що далі?

Протягом 5 днів Зураб Аласанія має підписати контракт на 4 роки і приступити до виконання обов’язків голови правління НСТУ.

Він зазначає, що першим кроком є представлення команди – членів правління, яких має затвердити наглядова рада. Приступити до роботи переможець бачить можливість наприкінці квітня. Тоді ж шукатиме HR та PR-спеціаліста, а далі приступить до переформатування бюджету.

В стратегії дій Зураба Аласанії також йдеться про оптимізацію штатного розпису, об’єднання філій в регіонах і створення в кожній області Бюро суспільного мовника, організацію тренінгового центру в НСТУ, який буде постійно займатися навчанням та перенавчанням кадрів, а також запровадити механізм атестації співробітників.

Суспільний мовник включатиме в себе телебачення і радіомовлення та здійснюватиме мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних телеканалах, на регіональних телеканалах, а також не менше, ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах. НСТУ повністю належить державі, але за законом є незалежною від влади структурою і не зобов’язана висвітлювати діяльність державних органів.

Контроль за діяльністю НСТУ здійснює наглядова рада, до якої входять по одному представнику від депутатських фракцій поточного скликання парламенту та дев'ять членів від громадських об'єднань.

Виконавчим органом НСТУ є правління. Його голову обирають члени наглядової ради.