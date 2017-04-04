Порошенко: Росії була потрібна провокація, а не участь в «Євробаченні»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що заборона з боку української влади на в’їзд до країни учасниці «Євробачення» від Росії є законною і дозволила уникнути провокації з боку Москви.

«Російська сторона розраховувала на провокацію. Українська влада не пішла на цю провокацію, вона діє послідовно щодо всіх, хто порушує українське законодавство, і тому відповідні органи не надали дозволу на перетин українського кордону», – сказав Порошенко 4 квітня після зустрічі з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Ризі.

Він додав, що Україна «чітко і послідовно» стоїть на позиції невизнання незаконної анексії Криму. «Відвідування Криму Україна допускає лише через адміністративний кордон із Херсонською областю. Інший спосіб є порушенням законодавства України і тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні. Вимоги є єдині для всіх», – наголосив президент.

За його словами, Росія відкинула можливі варіанти врегулювання ситуації: не погодилася на участь своєї представниці через відеотрансляцію і на заміну учасника. «Росії не була потрібна участь в «Євробаченні», їй була потрібна провокація. Я щасливий, що завдяки ефективним діям української влади, цієї провокації вдалося уникнути», – сказав президент.

Росія визначила своїм представником на «Євробачення», яке цього року відбудеться в Києві, Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

22 березня СБУ заборонила Самойловій в’їзд до України на три роки. Кілька країн звернулися до EBU (Європейської мовної спілки) з критикою рішення української влади, заявивши, що розглядають можливість бойкотувати конкурс.

31 березня з’явилася інформація, що Україну можуть позбавити права у майбутньому приймати «Євробачення» через заборону СБУ на в’їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій. Про це мовиться у листі голови EBU Інгрід Делтенре прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, розміщеному на сайті Oikotimes.

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) розкритикувала Європейську мовну спілку за втручання у внутрішні справи країни.

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме рок-гурт О.Тorvald із піснею Time.

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