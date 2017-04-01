Вимагати від України порушувати власне законодавство на догоду Росії є неприйнятним – Кириленко про «Євробачення»

Вимагати від України порушувати власне законодавство на догоду Росії є безпрецедентним і неприйнятним. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко в ефірі Українського радіо, коментуючи деякі заяви у Європейській мовній спілці щодо можливості запровадження санкцій проти України через заборону в’їзду для російської співачки на «Євробачення-2017».

«Я можу ще раз повторити, що Росія може взяти участь у «Євробаченні-2017» у Києві, але якщо буде такий учасник, який не порушував українське законодавство. І, я думаю, точно таке рішення ухвалила би Франція, Німеччина, Британія, Польща чи будь-яка інша країна – член Європейської мовної спілки. А вимагати від України безпрецедентних рішень на догоду Росії і у порушення власного законодавства та, до речі, норм міжнародного права – є безпрецедентним і неприйнятним», – зазначив В’ячеслав Кириленко.

Віце-премє’р зазначив, що якщо Росія приїде з іншим учасником на пісенний конкурс, то їм, як і усім іншим делегаціям буде гарантовано безпеку, нормальний прийом і перебуванням. В іншому випадку – Україна проведе «Євробачення» для 42 країн.

31 березня з’явилася інформація, що Україну можуть позбавити права у майбутньому приймати «Євробачення» через заборону СБУ на в’їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій. Про це мовиться у листі голови EBU Інгрід Дельтенре прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, розміщеному на сайті Oikotimes.

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробачення» – Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

22 березня СБУ заборонила учасниці від Росії Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки. Кілька країн звернулися до EBU з критикою рішення української влади, заявивши, що розглядають можливість бойкотувати конкурс.

Згідно з порядком виступів учасників першого та другого півфіналів «Євробачення-2017», оприлюдненим напередодні Європейською мовною спілккою (EBU) та Національною суспільною телекомпанією України, представниця Росії виступатиме 11 травня під номером 3.

Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня.