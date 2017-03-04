Завдання на «Євробачення-2017»: перемогти і гідно прийняти

За кілька місяців у Києві мають завершитися всі основні роботи з підготовки до конкурсу «Євробачення». Плани величезні та у Київраді стверджують, що все під контролем. Реконструкція станції метро, знесення МАФів, заміна асфальту, озеленення та запуск річкового трамваю – і це ще не всі заплановані заходи. Це все залишиться у користування киянам. А от щодо перемоги в цьому році українського гурту, експерти мають сумніви. Тож, чого очікувати від «Євробачення-2017» в Україні?

Конкурс «Євробачення-2017» відбудеться у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) біля станції метро «Лівобережна». Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Вже відомо, що фан-зони будуть розміщені у парку Шевченка та Маріїнському парку. Євромістечко розміститься на Хрещатику, Євроклуб – у бізнес-центрі «Парковий».

До конкурсу в Києві планують оновити систему навігації як в громадському транспорті, так і на вулицях міста, відремонтувати основні дороги, додати брендові рейси до локацій, пов'язаних із «Євробаченням».

Озеленення, ілюмінація... МАФи

Навколо МВЦ планують замінити все асфальтове покриття, змінити розташування зупинок і розібратися із МАФами.

«Виділено 25 мільйонів гривень на реконструкцію станції метро «Лівобережна». З МАФами також система налагоджена: більшість з них буде знесено в місті локації проведення «Євробачення». Ті, що законно встановлені і не порушують архітектурний баланс, будуть змінені їхні фасадні елементи, аби привести їх у відповідність до сучасних умов», – зазначає Олег Петровець, депутат Київради.

Родзинкою в Київраді називають запуск річкового трамваю. Курсувати він буде між причалом Поштової площі до зони МВЦ в яхтовому клубі. Звідти до самого МВЦ планують запустити електромобілі, які мають возити гостей по оновлених доріжках.

Здивувати гостей та жителів столиці організатори планують озелененням: як квітковими, так і вертикальними композиціями, реалізовувати які буде комунальна структура «Київзеленбуд».

Із новинок в освітленні навколо МВЦ – ілюмінація дерев, зазначає київський депутат Олег Петровець.

Недобудову «Нафтогазу» біля МВЦ планують перетворити на екран для трансляції конкурсу.

Тисячі камер та перекупщики квитків

До Києва на «Євробачення» очікують близько 20 тисяч туристів, з середини країни очікують 7 тисяч гостей.

Заради безпеки встановлено 4 тисяч камер, які дають змогу спостерігати за транспортними сполученнями, під'їздами та підходами до локацій, повідомляють в Київраді. До травня їхнє число планують збільшити до 8 тисяч.

Охоронятимуть правопорядок в посиленому режимі співробітники Національної поліції та Служби безпеки.

«Попри те, що наша країна втягнута у військовий конфлікт, на «Євробачення» заявилась рекордна кількість учасників – 43 країни. За історію конкурсу така активність фіксувалася лише двічі – в 2008 та 2011 роках», – наголошує депутат Олег Петровець.

Першу партію квитків на «Євробачення», а це 15 тисяч, розкупили за 10 днів. Половину з них купили в Україні, іншу половину – громадяни 52 країн.

Очікується, що всього буде продано близько 70 тисяч квитків вартістю від 8 до 500 євро.

Продюсер співачки Альоші Вадим Лисиця вважає, що масово викуповують квитки з метою перепродажу.

«Перекупщики точно є, бо вже з'явились квитки на багатьох сайтах дорожчі в кілька разів. Говорити про дикий ажіотаж не варто. Виставили партію квитків на продаж – її купили. Але це не всі квитки. Тож не можна говорити, що зала буде повна», – зазначає продюсер.

То чи можуть перемогти ті, хто приймає конкурс?

Україну на «Євробаченні-2017» представлятиме гурт O.Torvald.

Вони зможуть гідно представити країну, вважає Яна Прядко, продюсер, екс-концертний директор співачки Руслани під час «Євробачення-2004». Вона зазначає, що гурти на цьому конкурсі завжди виглядають вигідніше, адже їх менше, ніж сольних виконавців. Щодо місця, то Яна Прядко припускає, що близько до 10-го місяця зможе отримати Україна в цьому році.

«В історії «Євробачення» був лише один випадок, коли країна, що приймає конкурс, змогла перемогти. Тобто першочергово, завжди цікаво, щоб представник країни, яка приймає «Євробачення», був просто оригінальним, цікавим і гідно представив країну», – пояснює продюсерка.

Один з екс-організаторів конкурсу «Євробачення-2017» Денис Блощинський не згоден з Яною Прядко. Він прогнозує гурту O.Torvald першу трійку і переконаний, що хлопці здатні здивувати всіх завдяки своїй енергетиці.

«Україна буде знову асоціюватися як країна, в якій є рок-музика і це дуже круто», – зазначає Денис Блощинський.

O.Torvald поки заявлений як єдиний рок-гурт, що братиме участь у традиційно «попсовому» «Євробаченні» цього року. Та музиканти говорять, що не планують підлаштовуватись під формат конкурсу.