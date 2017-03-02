Небезпека для учасника від Росії на «Євробаченні» у Києві є, рішення про відмову немає – Пєсков

У Росії є привід турбуватися про безпеку свого учасника в пісенному конкурсі «Євробачення-2017» у Києві, однак рішення про відмову від участі немає. Про це, як передає «ТАСС», повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Безумовно, з урахуванням місця проведення цього конкурсу і можливих проблем і з безпекою, і з недружнім ставленням до росіян певний привід для стурбованості очевидний. Будь-яких рішень (про неучасть представника Росії – ред.), наскільки нам відомо, не ухвалювалося», – сказав Пєсков.

За його словами, офіційної позиції про бойкотування конкурсу з боку російської сторони немає.

«У Кремля немає будь-якої позиції з приводу цієї теми можливого бойкотування, не зовсім зрозуміло, чи потрібно це бойкотувати», – сказав Пєсков.

62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цьогоріч проходитиме в Україні. Свою участь у конкурсі в Києві підтвердили 43 країни. Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.