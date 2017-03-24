Російського учасника на «Євробаченні-2017» у Києві може не бути. Після того, як цього тижня співачці Юлії Самойловій заборонили в'їзд до України через порушення законодавства, а на пропозиції Європейської спілки мовників виступити телемостом російська сторона відмовилась, стало відомо, що змінювати конкурсантку Росія також не збирається. Деякі критики вважають, що це може завдати шкоди міжнародному іміджу України. Та інші діячі культури нагадують, що рішення України є законним, тоді як Росія в 2009 році заборонила виступати грузинському гурту на «Євробаченні» у Москві через назву пісні.

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Учасниця «Євробачення» у 2009 році від Росії, українська співачка Анастасія Приходько підтримала рішення СБУ щодо заборони в'їзду російській конкурсантці Юлії Самойловій. Вона наголошує, що в цьому випадку дії України є цілком законними, на відміну від російського рішення під час проведення конкурсу в Москві 8 років тому. Тоді грузинському колективу заборонили виступати із піснею «We Don't Wanna Put In».

«Тоді Росія підняла галас, що ця пісня має політичний підтекст, і вони заборонили в'їзд грузинському гурту. Ми все робимо за законом: якщо порушуєш, то відповідаєш за це. Росія ніколи не робить щось щиро і відкрито, все робиться для політики. «We Don't Wanna Put In» вони асоціювали з тим, що це невірно вплине на громадян Російської Федерації. Вони зробили все, щоб цей гурт не приїхав. Це чесно? Переклад не такий», – наголошує співачка.

Англійське «Put In» співзвучно із прізвищем Володимира Путіна, який на той момент був прем'єр-міністром Росії. Музичний редактор та письменник Андрій Гальчук вважає, що підґрунтям стала агресія Росії проти Південної Осетії влітку 2008 року.

Вдалого рішення не було взагалі – Володарський

Тепер в Росії обурюються забороною в'їзду їхній конкурсантці до України та замінювати її не збираються. Європейський союз мовлення, який є співорганізатором конкурсу «Євробачення», запропонував влаштувати виступ конкурсантки з Росії телемостом. У Росії цю пропозицію відхилили і, по суті, в них не було іншого виходу, вважає журналіст та літературний оглядач Юрій Володарський.

«На мій погляд, це не дуже вдала спроба не втратити обличчя. Зрозуміло було, що для Росії це неприйнятно і вони відмовляться від дистанційного виступу. СБУ мало всі підстави не дозволити Самойловій в'їзд до країни. Можна сперечатись, наскільки вдалим є цей вихід, адже вдалого не було взагалі. Так є ризик втрати іміджу, а в інакшому випадку був ризик виступів наших радикалів», – пояснює журналіст.

Юрій Володарський зазначає, що є позитив у тому, що з'ясування відбуваються заздалегідь і до самого проведення конкурсу пристрасті вщухнуть та забудуться.

Скандалів не буде, якщо не буде винятків із законів – депутат

Голова комітету Верховної Ради з питань культури, депутат Микола Княжицький наголошує, що позиція Європейської спілки мовлення не є визначальною для України. Він зауважує, що українська сторона прислуховується до зауважень, але на першу позицію ставить власні закони. Скандалів не буде, якщо Україна не даватиме приводів і не робитиме винятків із законів, зазначає Княжицький.

«У такі структури, як Європейська спілка мовників, входять не лише країни ЄС. Росія, наприклад, один із членів Європейської спілки мовників. Це як ОБСЄ, вона відображає думку дуже багатьох структур. В тому числі країн, які керуються диктаторськими і авторитарними режимами. Це точно не місце морального авторитету, не церква і не щось, на що ми повинні молитися», – зауважує депутат.

Пропозицію Європейської спілки мовлення розкритикував і віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко. Він заявив, що вважає протизаконною трансляцію на українських каналах виступу на «Євробаченні» конкурсантки від Росії Юлії Самойлової, бо, нагадав він, гастролі та телепередачі з участю персон нон ґрата в Україні заборонені.

За його словами, вирішення – у зміні учасника від Росії, а Європейський союз мовлення, каже Кириленко, «політизує конкурс».

Тепер у Росії взагалі лунають заклики бойкотувати показ «Євробачення», а співачці Юлії Самойловій пообіцяли, що відправлять її представляти країну на конкурсі у 2018 році. Заборона на в'їзд в Україну для росіянки діятиме 3 роки через виступ в окупованому Криму в 2015 році, що порушує українське законодавство стосовно перетину державного кордону іноземцями.