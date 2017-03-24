Росія могла скористатися терактом в Лондоні для нової дестабілізації в Україні (світова преса)

В міжнародній пресі є публікації про вбивство колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова в Києві, а також про сильну пожежу та вибухи на військових складах в Харківській області. І низка видань звертають увагу на те, що ці два інциденти збіглися в часі на тлі того, як офіційний Київ і деякі західні експерти говорять про спробу Росії щодо нової дестабілізації України. Також є статті про те, що російській учасниці «Євробачення» Юлії Самойловій, якій заборонили в’їзд в Україну через виступ в анексованому Криму, пропонують взяти участь в травневому конкурсі в Києві через супутниковий зв’язок – чого ще не було за всю 60-літню історію пісенного конкурсу.

Видання The Daily Signal публікує статтю під назвою: «Росія, можливо, скористалася прикутою до Лондона увагою, щоб збурити насильство в Україні».

«З поглядом світу, зосередженим на Лондоні після терористичного нападу зі смертельними наслідками поблизу парламенту, низка насильницьких інцидентів сталася в Україні у четвер, підкреслюючи те, що депутати у Києві називають прихованою спробою Москви щодо дестабілізації країни», – читаємо в статті.

Йдеться про вбивство серед білого дня колишнього російського депутати-вигнанця Дениса Вороненкова, яке сталося лише кількома годинами після сильного вибуху складу з боєприпасами в Балаклії, внаслідок чого 20 тисяч людей були евакуйовані, пише видання.

Під час зустрічі з керівниками правоохоронних органів у четвер президент Петро Порошенко звернув увагу на збіг у часі цих інцидентів. «Я думаю, що невипадково, що вбивство сталося того ж самого дня, що й диверсійний акт в Балаклії», – цитує Порошенка видання.

«Це стара російська стратегія – планувати і здійснювати напади, коли увага світу зосереджена деінде», – сказав виданню Марцел Ван Герпен, директор одного з аналітичних центрів у Нідерландах. «Терористичний напад в Лондоні і трясовина, яка має місце у Білому домі, дають Кремлю чудову нагоду для дій з дестабілізації», – додав експерт.

Видання зазначає, що також напередодні в Одесі працівники СБУ затримали дев’ятьох осіб, яких звинувачують в участі у диверсійній групі, що її начебто створило Головне розвідувальне управління (ГРУ) Міноборони Росії.

«Ми провели операцію в кілька етапів, щоб викрити мережу, якою керували російські спецслужби», – каже чільний представник СБУ Олександр Ткачук.

Ван Гарпен вважає, що СБУ «пощастило» в Одесі. Однак, «ясно, що Кремль не відмовився від своїх агресивних планів взяти під контроль «Новоросію», додає Ван Гарпен, маючи на увазі історичну частину Російської імперії в північному Причорномор’ї, що нині входить до складу України.

Видання зауважує, що не всі вважають, що ці інциденти мають зв’язок між собою. «Я не думаю, що вони пов’язані, але що точно, так це те, що вони не вказують на атмосферу стабільності», – сказав виданню The Daily Signal Майкл Боцюрків, колишній речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«У будь-якій великій за розмірами столиці коли в самому центрі серед білого дня вбивають публічну людину – це недобре», – додав він.

Газета The New York Times теж пише про вбивство колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова у статті «Російський опонент Путіна вбитий в Україні».

Видання каже, що це вбивство є останнім в ланцюгу політично-мотивованих вбивств критиків російського уряду закордоном, що мали місце впродовж цілого десятиліття.

«Вбивство збіглося з пожежею та вибухами на величезному складі української армії на сході країни, в чому українська влада звинуватила Росію, припускаючи активізацію російських спецоперацій всередині України», – пише газета.

Видання також цитує президента Порошенка, який вказав не невипадкових збіг вбивства Дениса Вороненкова та вибухів на військових складах поблизу Харкова, від чого танкові снаряди розлітались в різні боки і 20 тисяч людей змушені були евакуюватися.

У своїй заяві Порошенко назвав Вороненкова одним із «головних свідків російської агресії проти України».

Газета також зазначає, що замовні вбивства трапляються часто в колишніх радянських республіках і їх зазвичай виконують з точністю, але «вбивство в Києві було незвично кривавим та хаотичним».

Британська газета The Guardian вміщує статтю про те, що Європейський мовний союз (EBU), який об’єднує телекомпанії Європи і є організатором пісенного конкурсу «Євробачення», пропонує, щоби російська співачка Юлія Самойлова, якій Україна заборонила в’їзд, взяла участь в конкурсі через супутниковий зв'язок.

Самойловій, йдеться у статті, Україна заборонила в’їзд через те, що вона незаконно приїздила до анексованого Криму і виступала під час гала-концерту в 2015 році.

Але російській виконавиці дозволили взяти участь в конкурсі, який відбудеться у травні у Києві, через супутниковий зв’язок після того, як Служба безпеки України наклала на Самойлову трирічну заборону на в’їзд в Україну.

Європейський мовний союз, який організовує «Євробачення», розкритикував рішення офіційного Києва. «Беручи до уваги міркування, що ця заборона української влади може залишитися в силі, і з метою дотримання неполітичного характеру пісенного конкурсу «Євробачення», EBU активно працює над пошуком вирішення цієї ситуації», – йдеться у заяві Європейського мовного союзу.

EBU запропонував російському Першому каналу, аби Самойлова заспівала наживо в другому півфіналі через супутниковий зв’язок. «Якщо російський учасник потрапить до фіналу може бути таке саме вирішення… Це – те, що ми ніколи не робили за 60-річну історію конкурсу», – мовиться в заяві.