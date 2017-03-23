Пожежа на військовому арсеналі в Балаклії: тисячі людей втекли від снарядів, що розлітаються

Від глибокої ночі на четвер і до тепер триває пожежа, вибухають артснаряди на складах військового арсеналу, розташованого в Балаклії, що на Харківщині. Там вогнем зайнялися більше від половини складів. Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який брав участь в оперативному штабі з ліквідації наслідків пожежі. Ще вночі люди спочатку самотужки, а згодом організованими владою автобусами, почали подалі виїжджати від небезпечного місця. За даними харківської обласної держадміністрації, було евакуйовано 20 тисяч мирного населення. Наразі не відомо, коли зможуть повернутися балакліївці до своїх будинків, все залежатиме від тривалості вибухів на складах.

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Люди шукали порятунку від самої ночі, коли почули вибухи з боку недалеко розташованих сховищ снарядів. Ірина Шелехань виїхала власною машиною з донькою у Первомайськ до родичів, Там чекатимуть затишшя на військовому об’єкті.

Жінка розповідає, що трагедії ніщо не віщувало, всі як завжди полягали спати, а прокинулися біля третьої ночі від страшних звуків здетонованих снарядів.

«Ми живемо біля бази. Почули грюкіт. У мене незряча дитина, вона ж боїться шумів, напевно сприймає їх якось загострено», – згадує нічний жах мешканка Балаклії.

Ще до виїзду з квартири, родина стала свідком того, як вибуховою силою вилетіли міжкімнатні двері. А у решти Балакліївчан у хатах повибивало вікна, двері, пошкодило дахи. За словами Ірини Шелехань, люди, хто в чому був, повибігали на вулицю і стали виходити з міста, виїжджати до найближчих сіл, не чекаючи офіційно оголошеної евакуації.

«Нас ніхто не вивозив. В три години ночі тікали. В цей час почало бахкати, в той час нас ніхто не вивозив», – каже чоловік, що дістався села Савенці.

Згодом, з центральної площі Балаклії людей почали вивозити організовано, автобусами, до найближчих сіл, інших районів Харківщини. Їх поселили в лікарнях, школах та інших соціальних об’єктах.

«Автобуси поїхали вулицями. Зупинялися біля кожного двору. Де є люди, забирали. Ми і свою стареньку бабусю забрали», – каже жінка середніх років.

Люди знервовані, в сльозах, не розуміють, коли зможуть повернутися назад.

У селі Савенці, це приблизно на відстані 15 кілометрів від Балаклії, у школі розгорнули один із евакуаційних пунктів, людям запропонували кашу і чай .

«Усе розбомбило, гади, хто це робить! Сволочі! Повилітали усюди вікна», – плаче старенька жінка, що виїхала в село Савенці.

Евакуювали близько 20 тисяч осіб

За інформацією обласної адміністрації, евакуювали близько 20 тисяч осіб. Оперативна організація транспорту дозволила уникнути людських жертв. Від осколків снаряда постраждала одна жінка, її поранило в скроню. Наразі її шпиталізовано до районної лікарні Балаклії. Втім, у місті залишаються люди, що не забажали полишати свої господарства та будинки. В самому місті відключили газ і електрику, під’їзди до небезпечного населеного пункту перекриті військовими та поліцію, останнім доручено охороняти майно людей до їхнього повернення.

Скільки саме триватиме пожежа, наразі ніхто не береться прогнозувати, ймовірно від трьох до семи днів.

За повідомленням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, військові фахівці спостерігають ураження вогнем біля половини об’єктів арсеналу.

Як тільки локалізуємо пожежу, відповідні служби добросовісно зроблять свою роботу

«Сьогодні є відповідна кількість броньованої техніки, яка працює на самому арсеналі, зрозуміло, що вона має певні технічні обмеження щодо пересування. Як тільки локалізуємо пожежу, відповідні служби добросовісно зроблять свою роботу. Ми будемо готові і по розмінуванню, і по будівельних матеріалах, зараз відповідне доручення дано й іншим областям, будуть підтягнуті необхідні матеріали, зразу, відновлення зруйнованих об’єктів», – зазначив прем’єр-міністр Гройсман.

А поки триватиме ліквідація пожежі, військові просять мирне населення не повертатися до будинків з огляду на можливу небезпеку.