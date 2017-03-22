СБУ знешкодило групу російської агентури, але це верхівка айсберга – експерти

Київ – В Україні ліквідували російську мережу розвідників та диверсантів, яка діяла на півдні та на сході держави, звітує Служба безпеки України. Так, 19 березня в Одесі спецпризначенці затримали лідерку мережі та кількох її спільників. Ця група вербувала чинних та колишніх українських військових із проросійськими поглядами, щоб вони надавали детальну інформацію про озброєння й рух українських підрозділів та про об’єкти інфраструктури, пошкодження яких може стати критичним для життєдіяльності цілих регіонів. І українські експерти, і частина депутатів визнають, що російська агентура має великі масштаби в Україні, і наголошують, що йдеться про виявлення «верхівки айсберга». Фахівці закликають збільшити зусилля з виявлення російської агентури у конкретних соціальних групах, від військових до політиків, і навіть у лавах самих українських спецслужб.

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Про викриття розгалуженої резидентурної мережі, створеної спецслужбами Росії з завербованих українських громадян, повідомив журналістам начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, ідеться про мережу, до якої головне управління розвідки збройних сил Росії вербувало українських громадян, серед яких чинні військові ЗСУ та працівники режимних об’єктів. Метою роботи мережі був не лише збір інформації про об’єкти критичної інфраструктури півдня та сходу України та про дислокацію, озброєння і пересування українських військ, а також підготовка диверсій.

«Ми провели багатоходову спецоперацію зі знешкодження резидентурної мережі російських спецслужб, яка діяла на півдні та сході нашої держави. Мережа, створена з колишніх та чинних українських військових, однією з цілей мала агентурне проникнення на об’єкти критичної інфраструктури півдня та сходу України», – повідомив Олександр Ткачук.

За словами представника українських спецслужб, очолювала мережу жінка, яка мешкає в Одеській області. СБУ відстежувало дії мережі, і коли з’явилася інформація, що її керівники готують диверсію, актив цієї мережі затримали 19 березня в Одесі в результаті спецоперації спецпідрозділу СБУ «Альфа», розповів Ткачук. За його словами, очільниця російської резидентурної мережі їздила до окупованого Криму на навчання, однак у цей час СБУ вже відстежувало всі її дії. Нині вона перебуває під вартою, інші затримані – теж перебувають під цілодобовим наглядом спецслужб, і надають інформацію, потрібну для слідства.

Деякі подробиці операції зі знешкодження російської мережі розповів керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко.

Керівником мережі російські спецслужби призначили свого давнього агента – жінку, вона пройшла навчання у розвідувальному центрі ГРУ Росії

«Керівником резидентурної мережі російські спецслужби призначили свого давнього агента – жінку, яка, зокрема, брала участь у подіях на Куликовому полі в Одесі. Ми зафіксували її виїзд до Криму, де вона пройшла навчання у розвідувальному центрі ГРУ Росії. З нею були відпрацьовані легенди прикриття для членів групи, завдання та визначена грошова винагорода. Один з агентів, визначений російськими спецслужбами, відбирав нових агентів з числа нинішніх і колишніх українських військовослужбовців та працівників важливих об’єктів інфраструктури», – розповідає представник СБУ.

Сергій Левченко та Олександр Ткачук також повідомили, що у членів мережі вилучили великий арсенал озброєнь, серед яких численні саморобні вибухові пристрої, пістолети, як звичайні, так і з глушниками, і навіть кілька одиниць саморобної вогнепальної зброї.

За даними СБУ, мережа контактувала з російськими кураторами із ГРУ Росії через інтернет, шифруючи повідомлення, однак українські працівники спецслужб розшифрували і зберегли листування попри російські спроби його стерти.

Водночас російська сторона жодним чином не відреагувала на затримання людей, які можуть бути агентами спецслужб Росії.

Найближчим часом, стверджують в СБУ, очікувати спалаху диверсійної діяльності в Україні не варто, зокрема, завдяки знешкодженню цієї російської мережі.

Водночас Олександр Ткачук додає, що більшість інформації, отриманої від членів ліквідованої мережі, СБУ поки що не оприлюднює – в інтересах слідства.

Російські агентурні мережі є серед політиків, військових, у волонтерському русі й навіть в українських спецслужбах – експерт

Факт знешкодження розгалуженої мережі російських агентів вселяє надію, але для оцінки ефективності роботи СБУ в цій ситуації недостатньо інформації, стверджує позафракційний депутат, член міжпарламентської ради Україна-НАТО Віктор Чумак. Він не виключає, що в умовах конфлікту з Росією така спецоперація може бути як серйозним успіхом СБУ, так і його імітацією.

Навіть якщо затримані лише сім осіб, можна отримати від них цінну інформацію і вийти на весь ланцюжок агентури

«Ми перебуваємо в тому стані, коли СБУ активно працює в усій Україні, і не менш активно працює російська агентура.. Тому ця спецоперація СБУ зі знешкодження мережі російських агентів може бути фактом, а може – імітацією. Проте, навіть якщо затримані лише сім осіб, можна отримати від них цінну інформацію і вийти на весь ланцюжок агентури. Важко дати однозначну оцінку, наскільки успішними є дії СБУ, бо бракує фактів. Однак триває війна. І я, як громадянин, сподіваюся, що Служба безпеки працює якісно», – зазначає депутат.

Експерт з безпекових питань Юрій Костюченко визнає, що російська агентура в Україні є проблемою великого масштабу, і що вона стосується цілої низки соціальних груп і професійних спільнот.

Те, що знешкодили зараз, є важливим кроком. Але не забуваймо, що діють окремі агентурні мережі і серед політиків, військових, у волонтерському русі

«Цей випадок – лише окрема ланка розгалужених агентурних мереж, які існують в різних регіонах, групах тощо. Наші супротивники навіть цим хизуються, і зібрану агентурою інформацію використовують відкрито у своїх медіа. Те, що знешкодили зараз, є важливим кроком. Але не забуваймо, що діють окремі агентурні мережі і серед політиків, військових, у волонтерському русі. Що робити – рецепти відомі: це контрагентурна боротьба», – наголошує експерт.

Водночас, за словами Костюченка, не треба забувати, що є інформація і про те, що російська агентура залишилася і в українських спецслужбах, які з нею мають боротися», зауважує Юрій Костюченко.

Українські спецслужби неодноразово виявляли російських агентів з числа місцевих жителів півдня України, зокрема – Одеської області. Частину з них навіть обміняли на українських полонених, яких підтримувані Росією бойовики утримували на Донбасі.

Тим часом пошуком російської агентури займаються і звичайні українці. Так, українські громадські активісти, волонтери і ветерани української воєнної операції на Донбасі виявляють і поширюють інформацію про осіб, які, за свідченням очевидців і за даними їхніх власних профілів у соцмережах, підтримують сепаратизм, анексію Криму та загалом російську політику щодо України.

Частина українських політиків радять у цих умовах обмежити пропуск українських громадян до окупованого Криму, щоб було легше виявляти з-поміж них агентів, яких інструктують та навчають на українській території.

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