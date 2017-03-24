У Росії бандитський режим, а за вихід з банди платять – Бутусов про вбивство Вороненкова

Для чого убивця Вороненкова взяв із собою документи? Якими є шанси українського слідства, якщо у справі дійсно діяла ФСБ? І як світ відреагує на те, що сталося? Ці питання постають після першої інформаційної хвилі резонансного злочину в центрі столиці.

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Про справу Вороненкова всього лиш за одну добу сказано занадто багато, але якщо зібрати фактаж, то він уміщається у кількох пунктах. Перший – справу процесуально закріпили за прокуратурою Києва. Другий – встановлена особа кілера, він – громадянин України і мав при собі посвідчення учасника бойових дій від Нацгвардії, якщо спиратися на повідомлення народного депутата і радника голови МВС Антона Геращенка. Третій – це чітко сформульовані версії вбивства, обидві є «російським слідом»: це убивство свідка у справі Януковича або вбивство свідка у справі про причетність ФСБ до контрабанди в Росії.

Перше. Свідок листа Януковича

Чого Вороненков ще не сказав у справі Януковича – невідомо, адже зміст допиту не можна розголошувати. Офіційно правоохоронні органи кажуть: ці свідчення підтверджували роль Януковича в агресії Росії. Сам Вороненков говорив, що лист Януковича з проханням про військову допомогу був, тому можна припустити, що про це він говорив і в ГПУ.

Друге. Генерал Феоктистов і контрабандисти

Що ж це за справа контрабандистів, і хто такий генерал Феоктистов, про якого говорив російський політик Ілля Пономарьов, який переховується в Україні й на зустріч з яким прямував Вороненков? Олег Феоктистов – генерал ФСБ. І його ім’я Вороненков і сам неодноразово називав. У Росії Денис Вороненков працював у Федеральній службі наркоконтролю, де доводив зв’язок вищого керівництва ФСБ з потоками контрабанди. Ось що він розповідав в інтерв’ю виданню «Цензор.нет» про цю історію:

Вони вирішили, що я був одним з ключових ланок цієї операції

«Щоб розвалити справи проти керівництва ФСБ, вони почали переслідування співробітників Наркоконтролю. Цим займався Олег Феоктистов, начальник шостий служби УСБ ФСБ. Зараз Феоктистов очолює службу безпеки «Роснефти». І наше протистояння з ним почалося саме з того періоду. Феоктистов отримав завдання розправитися з усіма співробітниками Наркоконтролю, хто був причетний до розслідувань проти керівництва ФСБ. Вони вирішили, що я був одним з ключових ланок цієї операції», – розповів екс-депутат.

У 2007-му на нього уже був замах у Росії. І Вороненков пов’язував цей замах із генералом Феоктистовим.

А в чому, власне, різниця?

Незалежної оргзлочинності в Росії давно уже немає

Блогер Кирило Сазонов вважає: суттєвої різниці між цими двома версіями, по суті, немає: «Таким чином умовним вбивцею виступає не держава Росія, а російська мафія. Ну, пробачте, де закінчується російська мафія і починається ФСБ? Ніхто точно сказати уже не може. Вони давно зрослись. Як такої, незалежної оргзлочинності в Росії давно уже немає», – зазначив Сазонов в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

«Вони одноосібно вирішують, кого стратити, а кого милувати. Зараз ФСБ повністю деморалізувала і розгромила МВС, Генпрокуратура не має ніяких наглядових функцій. Всім керує ФСБ. Якщо ти в конфлікті з цими людьми, то тобі кінець. Я з ними в конфлікті», – казав Денис Вороненков про свої взаємини з ФСБ. Взагалі, про загрозу своєму життю з боку російських спецслужб він зауважував майже в кожному інтерв’ю в Україні.

Нічого ритуального тут немає – Бутусов

Військовий експерт, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов вважає, що у мотиві цього вбивства поєдналися два фактори – свідчення у справі про держзраду Януковича і втеча з системи:

«Він був частиною путінської влади багато років. І ось вирішив змінити все. Так само, як колись змінив все і втік з Росії полковник ФСБ Олександр Литвиненко. Нічого ритуального тут немає. У Росії створений бандитський режим, де за вихід з цієї банди тим, хто дуже багато знає, доводиться платити», – говорить Бутусов.

Про що ж міг розказати Вороненков? На думку Юрія Бутусова, цінність становили саме відомості про внутрішню систему російської верхівки:

Ці свідчення для режиму Путіна були не менш загрозливими, ніж якісь державні таємниці Росії

«Я не думаю, що він знав державні секрети. Він був свідком відносин у цій банді, бо він ще був частиною російської державної системи. Вони до нього ходили співати на весілля, вони товаришували. Він ходив у Кремль, він був частиною кремлівської верхівки. Можливо, не найвищого рівня, але він мав допуск. І він знав, як робиться російська політика. Я думаю, що ці свідчення для режиму Путіна були не менш загрозливими, ніж якісь державні таємниці Росії», – вважає оглядач.

Тим часом на російському телебаченні

У Росії справді роздмухували очікування, що Вороненкова вб’ють українські спецслужби. Це, зокрема, відомий уже пост військового блогера Олександра Жиліна, де той казав, що українські спецслужби готуються вбити дружину Вороненкова Марію Максакову, щоб звинуватити у цьому Росію.

І от звинувачення прозвучало. «Як його уже називають, режим-вбивця мабуть і цього разу зробить все, щоб ніхто ніколи не дізнався правду. Після заяви президента України у нас таких сумніві немає», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

А у російських ЗМІ тамтешні експерти відкрито висувають версію, що Вороненкова вбили українські спецслужби:

«Він вирішив убезпечити себе на території України, Україна з нього спробувала зробити такого правдоруба для загалу, і в результатні нічого кращого не придумали, ніж його вбити і звинуватити у цьому Росію», – говорить у сюжеті «Первого канала» Росії російський політолог Денис Денисов.

А ще, що показово – справу Вороненкова на «Первом» порівняли зі... збиттям «Боїнга» в небі над Донбасом – теза звучала як «тоді Порошенко також звинуватив в усьому Росію». Показово тому, що якщо розслідування вбивства справді перебуває на самому старті, то причетність Кремля до збиття літака практично доведена як нідерландським слідством, так і незалежними центрами.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що російська версія не дуже життєздатна для використання в інформаційній війні на Заході. Але не варто покладатися і на автоматичне сприйняття української версії у світі:

«Я щойно дивився репортаж ВВС – вони наводять і українську версію, і російську. Думаю, що все-таки російська версія виглядає дуже штучною. Очевидно, що навряд чи в Україні будуть вбивати людину, яка втекла від режиму Путіна. По-друге, яка є свідком у справі Януковича. Що це українські спецслужби вбили, або як сказав лідер російських комуністів, ЦРУ – це виглядає як відвертий фейк. Інша річ, що версія про причетність російських спецслужб буде перевірятися і відстежуватись. Тому нам не варто покладатися на автоматичне сприйняття української версії», – зазначив Фесенко.

Як розслідувати проти ФСБ?

Чи реально розслідувати спецоперації російських служб? Радіо Свобода запитало у кримінального журналіста Олега Єльцова, чи є прецеденти, коли б в Україні розкривали злочини, до яких причетна ФСБ – він не пригадує.

«Щодо вірогідності його розкриття я малюю не дуже райдужні перспективи, – відповів він, – оскільки росіяни все-таки працюють досить фахово, і затримань російських спецслужбістів я не пригадаю, тим більше розкриття таких злочинів, як скажімо вбивство Курочкіна, я не виключає, що це була також робота російських спецслужб – снайпер його вбив у дворі суду».

Але такі прецеденти є у світі – наприклад, у справі Литвиненка публічне розслідування у Великій Британії вважає доведеним, що вбивство здійснили громадяни Росії, які з великою ймовірністю діяли за вказівками ФСБ, за схваленням Миколи Патрушева (тодішній голова ФСБ) і президента Володимира Путіна.

«Свого часу було розкрито вбивство чеченського ватажка Зелімхана Яндарбієва в Катані, – додає Юрій Бутусов. – Тоді були захоплені два офіцери російських спецслужб, які були засуджені та визнали свою провину на суді. В самій Україні, давайте згадаємо, у січні 2010 року були захоплені п’ять офіцерів ФСБ Росії на чолі з полковником Володимиром Носковим під час спроби вербування офіцера Головного управління розвідки Міноборони України. Тобто прецеденти є».

«Взяв нелегальну зброю, але легальні документи»

За даними Юрія Бутусова, стежили саме за Іллею Пономарьовим, а не за Вороненковим, оскільки останній не видавав своє місцезнаходження. Цим він пояснює «неакуратність» вбивства, те, що кілер працював зблизька і був смертельно поранений. Але для чого він взяв з собою документи?

«Вбивця взяв із собою нелегальну зброю – пістолет «ТТ» – але при цьому взяв із собою легальні документи. Тобто в нього було передбачено, він не боявся затримання. Для нього це затримання, можливо, було однією з частин його плану», – вважає Юрій Бутусов.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос уранці в п’ятницю вже заявив, що у справі «багато зроблено» і запевнив в успіху розслідування.