Аксьонов запросив Самойлову знову в Крим і закликав бойкотувати «Євробачення» в Києві

Підконтрольний Кремлю «голова ради міністрів Криму» Сергій Аксьонов назвав заборону в’їзду в Україну російської конкурсантки на «Євробаченні» Юлії Самойлової «свинством» і закликав її частіше відвідувати анексований півострів. Про це чиновник написав у Facebook.

«Думаю, що після такого рішення кожна порядна людина, включно із самими учасниками «Євробачення», має оголосити бойкот проведенню цього конкурсу в Києві. Україну треба позбавити права на його проведення», – вважає Аксьонов.

У середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

У Європейському союзі мовлення тоді заявили, що мусять поважати закони країни, яка приймає конкурс. Але там також висловили «глибоке розчарування» рішенням України.

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

У Європейському союзі мовлення, який є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», заявили 23 березня , що росіянка Юлія Самойлова могла б виступити на конкурсі через супутниковий зв’язок із Росії у другому півфіналі, а в разі проходження до фіналу – і в фіналі.

У відповідь віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко зазначив, що це суперечить українському законодавству, і звинуватив Європейський союз мовлення у політизації конкурсу.