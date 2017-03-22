«Нацизм, русофобська параноя» – так реагують у Росії на заборону Самойловій в’їзджати в Україну

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд до України представниці Росії на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій, яка незаконно відвідала окупований Росією Крим. Як у Росії відреагували на таку заборону і чи є підстави говорити про незаконність цього рішення, як стверджують там?

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«Володимир Винокур: Чому Україна злякалась дівчинку у інвалідному візку», «Корольова»: В Києві у людей сердце на замках і душа закрита» – ці та інші заголовки масово з’являлись протягом дня у російських ЗМІ.

Лунають також і численні реакції російських діячів культури та політиків.

«Якщо вони можуть не пустити нашу виконавицю, також, це все нацизм, це дискримінація за національною ознакою, звідси і слово «нацизм», – так раніше відреагував https://www.youtube.com/watch?v=6mli-5Go4bY на можливу заборону на в’їзд Юлії Самойлової російський депутат Володимир Жириновський.

«Я підготувала звернення до комісара ООН» – Суторміна

На сайті російського каналу «Звезда» сьогодні з’явилось повідомлення, що рішення Служби безпеки України порушує закон. Про це заявила голова комісії Громадської палати Росії з розвитку громадської дипломатії та підтримки співвітчизників за кордоном Олена Суторміна. Вона написала звернення в Раду Європи і ООН у зв’язку із таким рішенням СБУ. Суторміна каже, що таке рішення показує страх київського керівництва перед Росією, і те, що «вони діють не в правовому полі».

«Я підготувала звернення до комісара ООН з прав людини і Раді Європи з прав людини. Оскільки це міжнародний музичний конкурс, з боку оргкомітету «Євробачення» до російської делегації не було претензій, і Росія завжди брала участь у цьому конкурсі. Україна – вона просто приймаюча сторона цього конкурсу. Самойлова не їде на гастролі і не збирається там відпочивати. Тому, це порушення міжнародних прав і норм із пересування, свободи пересування. Це, звичайно, показує, що київська влада поза правовим полем... міжнародного... порушення... верховенства права і закону... тому я ось звернулася до комісара Ради Європи з прав людини із засудженням і з вимогою скасувати це незаконне рішення», – заявила Олена Суторміна.

Заборона СБУ є законною – юрист

У коментарі Радіо Свобода юрист-міжнародник Борис Бабін заперечив твердження про порушення закону. Також, на його думку, росіяни свідомо відправили артистку, що раніше відвідувала окупований Росією півострів.

Зрозуміло, що росіяни свідомо висунули кандидатуру, яка була в Криму

«Зрозуміло, що росіяни свідомо висунули кандидатуру, яка була в Криму, і яка не приховує своїх антиукраїнських поглядів, і при цьому є людиною з обмеженими можливостями, щоб спровокувати Україну до вибору стратегії дій. Або ми забороняємо її участь, і тим самим, вони мають піар певний. Або ми її допускаємо до участі і вони також піаряться, що ось, насправді Крим нам байдужий», – зазначає Борис Бабін.

Не знаю, куди вони хочуть звертатись, можуть ще в «центральну прачечну» звернутись. Це не компетенція ані Ради Європи, ані ООН

«СБУ абсолютно правомірно заборонила в’їзд, – наголошує він. – Це іноземна громадянка. Вона не є дипломатом, вона не є консулом, не є послом доброї волі, не є співробітником міжнародної організації. Те, що вона є учасником якогось музичного фестивалю, навіть авторитетного, не означає обов’язок України допускати її до участі. Тому, заборона СБУ не порушує жодних зобов’язань України і ґрунтується на національному законодавстві. Не знаю, куди вони хочуть звертатись, можуть ще в «центральну прачечну» звернутись. Це не компетенція ані Ради Європи, ані ООН, тобто люди, які це стверджують, дуже далекі взагалі від міжнародного права і міжнародних стандартів прав людини».

Також юрист додав, що якщо співачка не задоволена цим рішенням, то вона може оскаржити його в національному українському суді і вона ще має на це час.

В МЗС Росії заявили, що «нинішня українська влада вкотре підтвердила свій образ режиму, зараженого русофобською параноєю і націоналістичними комплексами», заборонивши по лінії СБУ в’їзд в Україну представниці від Росії на «Євробачення-2017» Юлії Самойловій. В Росії також закликали бойкотувати «Євробачення-2017».

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – співачку Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку через рідкісну хворобу.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідини Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.