У EBU висловили розчарування забороною представниці Росії на «Євробаченні» на в’їзд до України

У Європейському союзі мовлення висловили «глибоке розчарування» рішенням України, що приймає цього року конкурс «Євробачення», заборонити в’їзд конкурсантці від Росії, яка раніше порушила закон, нелегально відвідавши окупований Крим.

Як мовиться в заяві EBU, яку надала Радіо Свобода ця базована у Швейцарії організація, що є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», там вважають, що ця заборона «суперечить і духові конкурсу, і поняттю всеохопності, що лежить у серцевині його цінностей».

EBU заявляє, що мусить поважати закони країни, яка приймає конкурс, але «продовжить діалог із владою України з метою забезпечити можливість для всіх учасників виступити в Києві».

Раніше в середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

У Міністерстві закордонних справ Росії цю заборону назвали «черговим обурливим, цинічним і нелюдяним актом київської влади», уникнувши фрази «влада України».

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – співачку Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку через рідкісну хворобу.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

Раніше Україна вже вживала обмежувальних заходів до російських артистів, які виступали у Криму після окупації півострова.