«Євробачення-2017»: СБУ знає про виступ учасниці від Росії в окупованій Керчі

Службі безпеки України відомо, що російська співачка Юлія Самойлова виступала в тимчасово окупованому Криму, в місті Керч. Але чи заборонятимуть цій виконавиці приїхати до Києва, зранку 13 березня в прес-службі відомства Радіо Свобода не відповіли.

Росія 12 березня визначилася зі своїм представником на «Євробачення» – країну представить співачка Юлія Самойлова, яка з дитинства перебуває в інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року на гала-концерті фестивалю «Світ спорту та добра». Юлія дала концерт разом з іншими російськими співаками – Олегом Газмановим та Лолітою.

Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму.

Раніше Україна уже вживала заходів до російських артистів, які виступали в Криму.

9 жовтня 2016 року заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила про намір звернутися в СБУ із запитом про встановлення заборони на в’їзд в Україну російським артистам, які виступали в Криму.