«Євробачення-2017» і Росія. В СБУ назвали фейком повідомлення про дозвіл Юлії Самойловій на в’їзд до України

У неділю російські та українські ЗМІ із посиланням на «Перший російський» канал масово повідомили про те, що співачці Юлії Самойловій не заборонили в’їжджати на територію України. А отже – вона зможе представили Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017». Однак, у СБУ таку інформацію заперечили.

«Перший російський» канал випустив 9-хвилинний сюжет про учасницю «Євробачення-2017» від Росії Юлію Самойлову. Наприкінці сюжету журналісти зазначили: «В кінці тижня прийшло офіційне підтвердження, що російській делегації не заборонять в’їзд до Києва, а значить – Європа почує цю пісню і дізнається історію життя Юлії Самойлової».

Російський канал «РЕН-ТВ» у понеділок повідомив: «Україна ухвалила офіційне рішення щодо участі російської співачки Юлії Самойлової в міжнародному конкурсі «Євробачення». Київ дозволив в’їзд в країну Самойлової для участі в конкурсі. Російська делегація вже отримала відповідне підтвердження в кінці минулого тижня, повідомляє URA.ru. Відзначається, що СБУ не стала обмежувати в’їзд Самойлової в країну».

Однак, у понеділок з’явилась інформація, що СБУ ще не ухвалила остаточного рішення щодо дозволу чи заборони співачці Юлії Самойловій перетинати кордон України.

Це фейк. Росіяни майже щодня поширюють подібну дезінформацію

«Це фейк. Росіяни майже щодня поширюють подібну дезінформацію», – сказала у коментарі Espreso.tv речник СБУ Олена Гітлянська.

Пізніше голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала окупований Крим.

«На цю хвилину рішення про заборону її в’їзду ще не ухвалили, але, відкрию таємницю – відповідний документ вже підготовлений», – сказав голова СБУ Василь Грицак.

Росія 12 березня визначилася зі своїм представником на «Євробачення» – в останні години, коли ще можна було назвати ім’я конкурсанта, було запропоновано співачку Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року на гала-концерті фестивалю «Світ спорту та добра». Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму. Раніше Україна уже вживала заходів до російських артистів, які виступали в окупованому Росією Криму.

Як виглядала новина у ЗМІ: