СБУ: рішення про заборону на в’їзд до України Самойлової вже підготували

Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала анексований Крим.

«На цю хвилину рішення про заборону її в’їзду ще не ухвалили, але, відкрию таємницю – відповідний документ вже підготовлений», – сказав голова СБУ Василь Грицак.

Росія 12 березня визначилася зі своїм представником на «Євробачення» – країну представить співачка Юлія Самойлова, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року на гала-концерті фестивалю «Світ спорту та добра». Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму. Раніше Україна уже вживала заходів до російських артистів, які виступали в Криму.

Цього року міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у Києві.