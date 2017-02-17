Деза дня: Киянам можуть підвищити тариф на електроенергію у зв’язку із Євробаченням

Російські медіа і сайти повідомили про те, що киянам можуть підвищити тарифи на електрику заради «гідного Євробачення». Спочатку послались на сайт українського видання «Вєсті», відомого своєю проросійською репутацією. Однак, як випливає із відповіді на інформаційний запит депутата Київради Олександра Пабата, тариф на електроенергію є єдиним для споживачів України, а отже, у зв’язку із проведенням конкурсу його не буде підвищено.

Російські медіа вийшли із заголовками: «У Києві можуть підвищити тарифи на електрику заради «гідного Євробачення», або й уже без сумнівів, як нібито про факт: «Кияни заплатять 36 млн гривень за світло для Євробачення», «Киян зобов’яжуть заплатити за світло на «Євробаченні».

«Мерія спільно з «Київенерго» звернулися в НКРЕКП з проханням тимчасово підвищити тариф на електроенергію киянам із «метою гідного проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017». Про це видання «Вести» дізналося з відповіді КМДА на запит депутата Київради Олександра Пабата», – пише сайт «Украина.ру».

Як бачимо, від самого початку російські ЗМІ послались на новину видання «Вести» (архів), у якій було заявлено, що мешканців столиці може очікувати підвищення тарифів на електроенергію у зв’язку із проведенням пісенного конкурсу. А видання «Вести», у свої чергу, послалось на відповідь Київської міськдержадміністрації на запит депутата Київради Олександра Пабата.

Сам Олександр Пабат оприлюднив цю відповідь іще 14 лютого. От тільки ні про яке підвищення тарифів для киян депутат узагалі не писав, а у відповіді прямо наголошено на протилежному.

«За ваш рахунок – будь-яка примха. Напевно, так подумали в «Київенерго» і виставили прайс на адаптацію морально і фізично застарілих мереж до «Євробачення 2017», – написав Пабат у фейсбуці.

У представленій депутатом відповіді КМДА на його запит зазначено, що для гарантованого електропостачання Міжнародного виставкового центру під час організації проведення «Євробачення» у Києві потрібно виконати роботи на суму 38,6 мільйонів гривень. Це заміна дефективних ділянок кабельної лінії, забезпечення резервування, заміна олійних вимикачів. ПАТ «Київенерго» та КМДА звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання комунальних послуг, щодо введення до складу тарифу на передачу електроенергії ПАТ «Київенерго» зазначених коштів, як це передбачає чинний закон «Про електроенергетику».

Однак, як наголошено у відповіді, тариф на електроенергію, що відпускається населенню, є єдиним для споживачів у всій Україні – тобто ніякого збільшеного тарифу для киян не буде,

У п’ятницю Олександр Пабат опублікував іще один допис, де теж прямо пояснив, що тарифи на світло для киян у зв’язку із проведенням «Євробачення» не буде підвищено.

«Витрати на модернізацію підстанції «Лівобережна» в сумі 38,6 мільйонів гривень будуть включені до складу тарифу ПАТ «Київенерго» – коштів, передбачених на реалізацію ремонтної програми ПАТ «Київенерго» на 2017 рік. Тобто за гроші, які кияни вже оплатили і ще оплатять, точніше, за ту їх частину, яка була передбачена на лагодження або заміну міських мереж, підстанцій та інших об’єктів, не пов’язаних із пісенним конкурсом», – написав він.

Раніше, 6 січня, на офіційному порталі КМДА вже так само повідомляли, що роботи, які проводитимуться в рамках підготовки до «Євробачення», не спричинять підвищення тарифів для киян.

Як виглядала новина у російських ЗМІ: