У Росії відкинули ідею участі в «Євробаченні» через телеміст

У Росії телевізійний «Перший канал», який цього року організовує в цій країні трансляцію конкурсу «Євробачення», заявив, що відхиляє пропозицію участі російської конкурсантки, якій заборонено в’їзд до України через порушення українського законодавства, на конкурсі «Євробачення» в Києві телемостом.

«Ми вважаємо дивною пропозицію дистанційної участі і відмовляємося від неї, бо вона, безумовно, суперечить самому сенсові заходу, незмінним правилом якого є виступ у живому ефірі на сцені «Євробачення», – мовиться в заяві каналу.

Телеканал вважає, що країна-організатор повинна забезпечити всім учасникам можливість отримати візу на весь період проведення заходу, і відмова російській виконавиці Юлії Самойловій у в’їзді на територію України «порушує правила конкурсу».

У Європейському союзі мовлення, базованій у Швейцарії організації, що є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», раніше заявили натомість, що мусять поважати закони країни, яка приймає конкурс. Але там також висловили «глибоке розчарування» рішенням України заборонити Самойловій в’їзд.

Раніше в четвер у EBU запропонували влаштувати виступ на конкурсі «Євробачення» в Києві конкурсантки з Росії телемостом. Як заявили в EBU, росіянка Юлія Самойлова могла б виступити через супутниковий зв’язок із Росії у другому півфіналі, а в разі проходження до фіналу – і в фіналі. При цьому там висловили сподівання, що політичне керівництво України не стане застосовувати заборони і «знайде рішення відповідно до гасла конкурсу «Святкуймо різноманіття».

Пропозицію EBU розкритикував і віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко. Він заявив, що вважає протизаконною трансляцію на українських каналах виступу на «Євробаченні» конкурсантки від Росії Юлії Самойлової, бо, нагадав він, гастролі та телепередачі з участю персон нон-ґрата в Україні заборонені.

За його словами, рішення – у зміні учасника від Росії, а Європейський союз мовлення, каже Кириленко, «політизує конкурс».

У середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку через рідкісну хворобу. Рішення було оголошене без ніякого конкурсу і стало несподіванкою для тих, хто прогнозував участь іншим російським виконавцям.

Самойлова виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

Раніше Україна вже вживала обмежувальних заходів до російських артистів, які виступали у Криму після окупації півострова.