У EBU запропонували влаштувати виступ російської конкурсантки на «Євробаченні» в Києві телемостом

У Європейському союзі мовлення запропонували влаштувати виступ на конкурсі «Євробачення» в Києві конкурсантки з Росії, якій заборонено в’їзд до України через порушення українського законодавства, телемостом.

Як заявили в EBU, що є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», росіянка Юлія Самойлова могла б виступити через супутниковий зв’язок із Росії у другому півфіналі, а в разі проходження до фіналу – і в фіналі.

«Такого ще ніколи не бувало в 60-річній історії конкурсу, але, в дусі цінностей «Євробачення» – всеохопності і цьогорічної теми «святкування різноманіття», було ухвалене рішення забезпечити всі 43 учасникам можливість виступити», – мовиться в заяві.

Директор-розпорядник конкурсу популярної пісні «Євробачення» Йон Ола Санд, у EBU продовжують діалог із владою України у прагненні, щоб усі учасники могли виступити в Києві, що приймає конкурс, і це був би найкращий вихід. «Необхідно, щоб конкурс «Євробачення» залишився вільним від політики, й тому, враховуючи обставини навколо заборони, ми вважали за важливе запропонувати рішення, що перейшло б через ці питання», – сказав він.

А проте в Європейському союзі мовлення, що базується у Швейцарії, висловили сподівання, що політичне керівництво України не стане застосовувати заборони і «знайде рішення відповідно до гасла конкурсу «Святкуймо різноманіття».

Раніше в четвер у Росії висловили сподівання, що в Україні переглянуть рішення про заборону. В середу про таке сподівання заявляла й сама Юлія Самойлова.

Раніше в середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

У Міністерстві закордонних справ Росії цю заборону назвали «черговим обурливим, цинічним і нелюдяним актом київської влади», уникнувши фрази «влада України».

У Європейському союзі мовлення тоді заявили, що мусять поважати закони країни, яка приймає конкурс. Але там також висловили «глибоке розчарування» рішенням України.

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку через рідкісну хворобу. Рішення було оголошене без ніякого конкурсу і стало несподіванкою для тих, хто прогнозував участь іншим російським виконавцям.

Самойлова виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

Раніше Україна вже вживала обмежувальних заходів до російських артистів, які виступали у Криму після окупації півострова.