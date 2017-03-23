У Кремлі очікують, що Київ перегляне рішення щодо Самойлової

У Кремлі очікують, що влада України перегляне своє рішення про заборону в’їзду до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової через її відвідини анексованого Криму.

«Безумовно, рішення української сторони серйозним чином девальвує майбутній конкурс, напевно, це завдає удару по престижу «Євробачення». Ми знаємо, що представники «Євробачення» висловили жаль у зв’язку з цим рішенням. Ми також вважаємо це рішення надзвичайно невдалим і, насправді, ми, звичайно, чекали б, що це рішення до конкурсу буде переглянуто, і російська учасниця зможе взяти участь в цьому конкурсі», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що заборона введена не організаторами «Євробачення», а владою України.

22 березня Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку через рідкісну хворобу. Рішення було оголошене без ніякого конкурсу і стало несподіванкою для тих, хто прогнозував участь іншим російським виконавцям.

Самойлова виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

У Європейському союзі мовлення, що є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», заявили, що мусять поважати закони країни, яка приймає конкурс. Але там також висловили «глибоке розчарування» рішенням України заборонити в’їзд конкурсантці від Росії

Раніше Україна вже вживала обмежувальних заходів до російських артистів, які виступали у Криму після окупації півострова.