Росія вирішила направити Самойлову на наступне «Євробачення» – телеканал

У Росії вирішили в разі остаточного недопущення російської конкурсантки на цьогорічний конкурс популярної пісні «Євробачення», який приймає Україна, направити виконавицю Юлію Самойлову на наступний такий конкурс, повідомив російський телевізійний «Перший канал», який цього року є партнером конкурсу в Росії.

За його повідомленням, спільно з телеканалом «Росія», з яким вони транслюють цей конкурс почергово, було вирішено, що Самойлова «все одно буде представляти Росію на «Євробаченні» незалежно від того, де наступного року відбудеться конкурс.

Сама Юлія Самойлова при цьому висловила сподівання, що ситуація з забороною їй відвідувати Україну через порушення нею українських законів іще може змінитися.

Раніше в середу рішення України різко розкритикували в Росії.

У Європейському союзі мовлення, що є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», заявили, що мусять поважати закони країни, яка приймає конкурс.

Але там такоє висловили «глибоке розчарування» рішенням України заборонити в’їзд конкурсантці від Росії, яка раніше порушила закон, нелегально відвідавши окупований Крим. Як мовиться в заяві EBU, яку надала Радіо Свобода ця базована у Швейцарії організація, там вважають, що ця заборона «суперечить і духові конкурсу, і поняттю всеохопності, що лежить у серцевині його цінностей».

В EBU заявили, що «продовжать діалог із владою України з метою забезпечити можливість для всіх учасників виступити в Києві».

Раніше в середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку через рідкісну хворобу. Рішення було оголошене без ніякого конкурсу і стало несподіванкою для тих, хто прогнозував участь іншим російським виконавцям.

Самойлова виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

Раніше Україна вже вживала обмежувальних заходів до російських артистів, які виступали у Криму після окупації півострова.