Якщо Росія зацікавлена у «Євробаченні» – нехай шукає іншого учасника, який не порушував закон – Гайдай

Україна має дотримуватися своїх норм і відстоювати територіальну цілісність. Тому в’їзд російської співачки Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала окупований Крим, варто заборонити. Про це заявили Радіо Свобода експерти. Вони наголосили – претензії до співачки жодним чином не пов’язані з тим, що вона – людина з інвалідністю. І наміру заблокувати участь Росії у «Євробаченні» немає. Як зауважив політтехнолог Сергій Гайдай, так само Україна мала б заборонити в’їзд російському спортсменові на паралімпійські міжнародні змагання, якщо той вживав допінг. Тим часом у СБУ наразі (ранок 21 березня) не ухвалювали рішення заборонити Самойловій в’їжджати в Україну. А сама співачка вважає смішною критику на її адресу з приводу відвідування анексованого Криму.

СБУ підготувала рішення про заборону на в’їзд в Україну представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала анексований Крим. Про це повідомив напередодні голова СБУ Василь Грицак. Але, за словами Василя Грицака, рішення заборонити цій російській співачці в’їжджати в Україну не ухвалено.

Відповідний документ вже підготовлений

«На цю хвилину рішення про заборону її в’їзду ще не ухвалили, але відкрию таємницю – відповідний документ вже підготовлений», – сказав Василь Грицак.

Через два місяці «Євробачення» відбудеться у Києві. Росія після дискусій – чи варто взагалі російському учасникові брати участь у конкурсі в Україні – визначилася зі своїм представником. Ним стала співачка Юлія Самойлова – людина, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму в червні 2015 року. Вона дала концерт разом з Олегом Газмановим та Лолітою. Таким чином, Самойлова порушила українські нормативні акти, відповідно до яких іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму. Раніше Київ уже вживав заходів до інших російських артистів-«кримнашистів», які після відвідання півострова хотіли побувати в Україні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков не вважає провокацією обрання Росією співачки, яка виступала в анексованому Криму. За його словами, це вибір російського телеканалу. Мовляв, у Криму бували всі. Практично немає людей, які там не бували. Це міжнародний конкурс і держава-організатор (тобто, Україна) має дотримуватися міжнародних правил проведення.

У будь-якому разі голос Кремля наголосив, що Росія не мінятиме свого представника на «Євробачення» в Україні. Слова Пєскова наводять агенція «РІА-Новості» й російські телеканали.

Такої опції, як заміна, не існує

«Мені невідомо про рішення наших організаторів, але, наскільки я розумію, такої опції, як заміна, не існує», – стверджував Дмитро Пєсков.

А Юлія Самойлова прокоментувала в інтерв’ю російському державному телеканалу «Россия-1» свій виступ у Криму і пропозиції заборонити через цей виступ в’їзд в Україну. В участі у концерті на анексованому півострові співачка нічого особливого не вбачає і вважає увесь цей, за її словами, переполох навколо приїзду-неприїзду на «Євробачення» смішним.

Не розумію, з чого такий переполох

«Це все якось смішно, і я не розумію, з чого такий переполох. Був абсолютно звичайний концерт. Дуже багато артистів було. Не знаю, мені якось це все дивно», – сказала Юлія Самойлова в інтерв’ю телеканалу «Россия-1», який зокрема теж поширював 2014 року фейк, що українських школярів нібито вчать вбивати снігурів. Мовляв, забарвлення цих птахів не «патріотичне».

Обрання саме такої представниці на «Євробачення» в Україні має стосунок не до музики, насправді воно є політтехнологічним, цинічним рішенням Росії. Це констатував Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай. На його погляд, Кремль у разі заборони в’їзду в Україну Самойловій почне волати з усіх пропагандистських джерел у самій Росії та за кордоном: «фашисти-бандерівці не пустили співачку-інваліда!» Якщо ж Київ дозволить в’їзд, то це покаже слабкість України у відстоюванні нею її ж норм – зокрема, такої важливої, як відстоювання територіальної цілісності.

Україна має керуватися передусім одним – закон є закон, вважає Сергій Гайдай. Адже претензії до Юлії Самойлової жодним чином не стосуються її неповносправності.

Якщо людина порушила закон, вона не має права в’їзду до нас

«Якщо людина порушила закон, вона не має права в’їзду до нас. Хоча ще є час, якщо Росія зацікавлена у представленні на «Євробаченні» – шукайте іншого учасника, який не порушував закон. Із задоволенням приймемо вашого конкурсанта. Уявіть, що Україна проводить Паралімпійські ігри. А оргкомітет виявив, що один із паралімпійців, який хоче в’їхати в Україну, вживав допінг. Порушив закон! Україна повинна буде відмовити йому в участі у змаганнях. От і все!» – зазначив Сергій Гайдай.

«Самойлова порушила закони України, втілюючи стратегію Кремля»

Як зазначила в ефірі Радіо Свобода головний редактор онлайн-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик, СБУ має заборонити Юлії Самойловій виступ в Україні винятково через те, що Юлія Самойлова порушила закони України, втілюючи стратегію Кремля.

За даними правозахисників та офіційною статистикою України, за три роки окупації Росією десятки проукраїнськи налаштованих мешканців Криму (зокрема кримських татар) зникли безвісти, втратили життя внаслідок злочинів окупантів та їхніх підручних на півострові. За три роки у Криму зникли безвісти 17-ть людей, 12-ть загинули, повідомила віце-прем’єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе. І, за інформацією правозахисників, у Криму та Росії є 44 «в’язні Кремля».