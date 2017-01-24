Білорусь уперше виступить на «Євробаченні» з піснею білоруською мовою

Антон Трофимович

Вперше в історії на пісенному конкурсі «Євробачення», що цього року відбудеться в Києві, прозвучить пісня білоруською мовою. Білорусь представлятиме гурт Naviband, для якого таке виконання – справа принципова. Артем Лук'яненко та Ксенія Жук вважають, що європейці їх у їхньому прагненні популяризувати рідну мову підтримають.

Артем Лук'яненко: Наша пісня відрізняється від всіх конкурсантів за стилістикою, подачею і, напевно, природністю.

– Ледь не щороку навколо «Євробачення» були скандали, різні умови підрахунку, куплені голоси глядачів. Вас це не лякало?

Вперше білоруська мова зазвучить на цьому конкурсі. Для нас це – велика честь

​Артем Лук'яненко: Ми вирішили брати участь. І бачите самі. Слава Богу, що ми не поїхали минулого року. Ми були непідготовленими. Зараз минув рік, ми більш впевнені в наших піснях, в наших образах. У наших почуттях. Це дійсно все природно. І бачите, все справедливо. Журі (національного відбору – ред.) поставило нам 12 балів, за що їм говоримо велике спасибі. І вперше білоруська мова зазвучить на цьому конкурсі. Для нас це – велика честь.

– Пісню писали спеціально для «Євробачення»?

Артем Лук'яненко: Пісню ми писали для альбому. Вийшла така легка, відкрита, позитивна пісня, яку можуть співати всі.

– Білоруська мова допомогла у відборі?

Англійською мовою ми не співаємо. Навіщо нам це робити, коли в житті ми не використовуємо англійську мову

​Ксенія Жук: Можливо, ми не знаємо. Англійською мовою ми не співаємо. Навіщо нам це робити, коли в житті ми не використовуємо англійську мову.

Артем Лук'яненко: Але в пісні є багато місць, де слухач із Європи зможе заспівати, покричати «Хей», потанцювати. Тому я впевнений, не буде проблеми.

Ксенія Жук: Ми вже навіть кавери бачили.

Артем Лук'яненко: Вже сьогодні нам із Греції один хлопець надіслав свій кавер. Він зробив трансліт і білоруською намагався співати. Нам дуже приємно.

– Але пісню ви не будете перекладати?

Ми хочемо заспівати білоруською. Для нас це важливо

​Артем Лук'яненко: Ні, це принципово для нас. Ми хочемо заспівати білоруською. Для нас це важливо. Приставати на інші умови ми не хочемо і пісню змінювати не будемо. Нам багато пишуть із інших країн Європи, що це – цікаве, самобутнє, особливе, тому не перекладайте пісню. Милозвучна мова, потрібно її показати.

Ксенія Жук: Ми знаємо, що перед фіналом європейські глядачі також голосували. І багато країн поставили нам високий бал. За підрахунком визначилося, що ми перші. Багато європейських країн – за білоруську мову. Вони кажуть, що це класно, що така красива, така милозвучна мова. Я сподіваюся, це буде дійсно цікаво побачити Європі.

– А для чого участь в «Євробаченні»?

Багато українців зрозуміють, про що ми будемо співати. Це буде неймовірна підтримка

​Артем Лук'яненко: Це досвід, неймовірний досвід. По-перше, це буде відбуватися в Києві. Для нас це неймовірно круто. Розуміємо, що багато людей приїде нас підтримати. Багато українців зрозуміють, про що ми будемо співати. Це буде неймовірна підтримка і нова географія для нашої групи.

– Більшість білоруських фіналістів після виступу на «Євробаченні» запам'ятовувалися однієї цією піснею. Чи не боїтеся такої ж долі?

Артем Лук'яненко: Недарма в день фіналу ми виклали наш новий альбом. Ми показуємо, що у нас є пісні, ми граємо, ми співаємо. І у нас є аудиторія і публіка. І «Євробачення» – не мета нашої групи. Наша мета і місія – більше.

Ксенія Жук: Це просто цікавий досвід. Правда. Може, хтось думає, що ми мріяли кожен день, щоб поїхати на «Євробачення». Це просто ще одна історія для нас.

Артем Лук'яненко: Але для нас це велика честь представити нашу країну на цьому конкурсі, заспівавши білоруською, рідною мовою. Це неймовірно.

– Ви були в національних костюмах. Також будете під час фіналу «Євробачення» виступати в них?

Артем Лук'яненко: Ми, мабуть, будемо в трохи інших образах. Але ми обов'язково підкреслимо особливість нашим колоритним орнаментом.

Матеріал повністю – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода