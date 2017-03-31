В опублікованому розкладі півфіналу Євробачення є Росія

Європейська мовна спілка (EBU) та Національна суспільна телекомпанія України оприлюднили порядок виступів учасників першого та другого півфіналів Євробачення-2017, у якому також є Росія. Відповідна інформація розміщена на сайті пісенного конкурсу.

Згідно з розкладом, представниця Росії виступатиме 11 травня під номером 3.

Півфінали відбудуться 9 та 11 травня.

Раніше 31 березня з’явилася інформація, що Україну можуть позбавити права у майбутньому приймати Євробачення через заборону СБУ на в’їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій. Про це мовиться у листі голови EBU Інгрід Дельтенре прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, розміщеному на сайті Oikotimes.

У Європейській мовній спілці 31 березня підтвердили Deutsche Welle справжність цього листа.

Українська сторона наразі не коментувала цієї інформації.

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

22 березня СБУ заборонила учасниці від Росії Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.

У Європейській мовній спілці, яка є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», заявили 23 березня , що росіянка Юлія Самойлова могла б виступити на конкурсі через супутниковий зв’язок із Росії у другому півфіналі, а в разі проходження до фіналу – і в фіналі.

У відповідь віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко зазначив, що це суперечить українському законодавству, і звинуватив EBU у політизації конкурсу.

Кілька країн звернулися до EBU з критикою рішення української влади, заявивши, що розглядають можливість бойкотувати конкурс.