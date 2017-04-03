«Євробачення-2017» і Самойлова. Це гидкий цинізм пропаганди Кремля – Кузьменко

Україна відкинула заклик Європейського мовного союзу (EBU) щодо перегляду заборони російській учасниці пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Віце-прем’єр українського уряду В’ячеслав Кириленко заявив, що до конкурсу, який відбудеться у травні в Києві, можуть бути допущені лише ті учасники, які не порушували українського законодавства. Російська учасниця Юлія Самойлова раніше виступала в окупованому Криму і їй було заборонено в’їзд в Україну на три роки. Раніше чільний керівник EBU назвала заборону на в’їзд Самойловій «безпрецедентною» і попросила Київ переглянути своє рішення.

У листі на адресу прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана від 31 березня, голова Європейського мовного союзу (EBU) Інґрід Делтенрe заявила, що заборона на в’їзд представнику іншої країни з боку господаря пісенного конкурсу «Євробачення» є безпрецедентною.

Вона також написала, що «декілька» неназваних нею країн заявили, що подумують про бойкот травневого конкурсу в Києві у разі, якщо Україна наполягатиме на забороні на в’їзд російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій.

Делтенре також попередила, що український суспільний мовник телеканал UA:Перший може бути в майбутньому виключений із заходів, що проводяться під егідою Європейського мовного союзу.

Стаття в Blick: «Інгрід Делтенре погрожує Україні»:



Росія визначила Юлію Самойлову як свого учасника на «Євробаченні-2017» минулого місяця в останні години до межі, коли потрібно було назвати ім’я її конкурсанта. Але Україна заборонила співачці в’їзд на три роки через те, що вона порушила українське законодавство, взявши участь у концерті в окупованому й анексованому Криму у 2015 році – через рік після анексії, яку не визнала міжнародна спільнота.

Віце-прем’єр українського уряду В’ячеслав Кириленко розкритикував позицію голови EBU, заявивши, що «безпрецедентно та неприйнятно вимагати таких надзвичайних рішень від України задля Росії».

«На жаль, російська учасниця Юлія Самойлова порушила українське законодавство виступом в анексованому Криму. Що стосується Криму, то Україна керується всіма рішеннями міжнародних організацій і жодна міжнародна організація не визнала анексію Криму. Ось чому ми не лише захищаємо наше українське національне законодавство, ми також слідуємо міжнародним нормам і захищаємо статус цих міжнародних норм в Україні», – сказав Кириленко в радіоінтерв’ю 1 квітня.



Кириленко також ще раз повторив позицію офіційного Києва, що Росія може взяти участь в конкурсі «Євробачення» цього року «лише якщо її учасник є тим, хто не порушив українське законодавство». Він додав, що «Франція, Німеччина, Сполучене Королівство, Польща чи будь-який інший член EBU вдалися б до аналогічного рішення» на їхньому місці що й Україна.

Якщо Росія заявить іншого учасника – будь ласка. Ми гарантуватимемо їхню безпеку

«Ми працюємо над тим, щоб впевнитись, що «Євробачення» відбулося дуже успішно. Якщо Росія заявить іншого учасника – будь ласка. Ми гарантуватимемо їхню безпеку, нормальне перебування і все, що для цього потрібно. Якщо (Росія) не подасть, тоді інші 42 країни братимуть участь і вони будуть задоволені», – сказав віце-прем’єр Кириленко, який в уряді опікується гуманітарною політикою.

Три пропозиції Делтерне

У своєму листі, про який першою написала швейцарська газета (штаб-квартира Європейської мовної спілки розташована в Женеві), Інґрід Делтенре пропонувала українському прем’єр Володимиру Гройсману три компромісні варіанти. Перший – скасування заборони Самойловій на приїзд до Києва у травні. За словами Делтенре, таке рішення в Україні можуть ухвали лише дві людини – президент Петро Порошенко та прем’єр Гройсман.

Другий варіант дій – заборона, що її ввела СБУ 22 березня на три роки, вступає в силу вже після пісенного конкурсу – тобто – після середини травня цього року.

І третій варіант – Самойлова виступає з Москви і її виступ транслюється в другому півфіналі 11 травня (і в фіналі 13 травня в разі потрапляння до нього) через супутниковий зв’язок.

Але російський «Перший канал» ще раніше відкинув можливість виступу Самойлової через супутниковий зв’язок, назвавши це «дивним», і що це йде «абсолютно врозріз з самою суттю події». Також «Перший канал» Росії каже, що EBU «вигадує нові правила» для російської учасниці.

«Підривається авторитет цього конкурсу, без сумніву, підривається. Принаймні коли йдеться про такого важливого учасника з таким великим населенням, як Російська Федерація. Що стосується України, її рішення, з нашої точки зору, є цілком несправедливим, прикрим і ми все ще сподіваємось, що воно буде переглянуте», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков наприкінці березня.

А відомство Сергія Лаврова було ще більш категоричним. В заяві МЗС Росії з приводу заборони Самойловій виступати в Києві владу України названо «режимом, враженим русофобською параноєю».

Однак, перебуваючи у Брюсселі днями, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що Київ керується міжнародними нормами.

«Є закон. Закон є один для всіх. Ми віддані верховенству права. І тільки виконання положень закону надає можливість працювати далі», – сказав Клімкін про мотиви рішення Києва щодо зборони Самойловій через виступ у Криму.

Політичний редактор найтиражнішого німецького часопису Bild Юліан Рьопке: Штаб-квартира EBU намагається шантажувати Україну: ігноруйте власні закони або вам заборонять виступати у майбутньому:



«Причини стояти на своєму»

В Україні сага з російською учасницею Юлію Самойловою вже кілька тижнів тримається серед головних новин.

Питання набуло принципового характеру не лише через те, що Самойлова виступала в Криму після анексії й їй – як й іншим російським виконавцям, які виступали в анексованому Криму або які підтримують бойовиків на Донбасі – заборонено в’їзд або виступи в Україні.

Є тут й інший аспект – минулорічний конкурс виграла українсько-кримськотатарська співачка Джамала саме з композицією «1944» про насильницьку депортацію кримськотатарського народу з півострова Сталіним. І не діяти в цьому контексті нині після того, як Москва свідомо висунула конкурсанту, яка виступала в окупованому Криму, було б неетично і щодо Джамали, і щодо кримських татар та інших, хто виступає за українську приналежність Криму і поневіряється нині на півострові.

«Відмова від власної відмови – це не лише непослідовність, але й велика дурість», – пише на сайті Gordonua.com колумніст Євген Кузьменко, закликаючи офіційний Київ стояти тепер вже на своєму і не поступатися.

За його словами, «путінські маніпулятори поставили нас в таке становище, коли будь-який вибір ставить Україну в однаково невигідне становище».

Треба зупинятися на більш жорсткому варіанті рішення. На війні – як на війні

«В подібній ситуації треба діяти, по-перше, згідно з законом, а по-друге, треба зупинятися на більш жорсткому варіанті рішення. На війні – як на війні, в тім числі, коли ця війна – гібридна. Ба більше, саме тому, що ця війна – гібридна», – пише Кузьменко.

Ніхто чомусь не називає «неприйнятним» гидкий цинізм кремлівської пропаганди, яка посеред гібридної війни свідомо висилає в тил ворога дівчину-інваліда

«Ось, як виявляється, наша позиція стосовно Самойлової – це «неприйнятний» крок. І ніхто чомусь не називає «неприйнятним» гидкий цинізм кремлівської пропаганди, яка посеред гібридної війни свідомо висилає в тил ворога дівчину-інваліда», – додає автор.

Те, що зараз офіційний Київ потрапив у складне становище, де кожен крок може бути сприйнято неоднозначно, помітили й інші – скажімо, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Стівен Пайфер: Чвара між Україною та «Євробаченням» через російського учасника – так як Москва й прагнула. Київ мав би діяти розумніше. Зараз загнаний в кут.