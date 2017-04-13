САП: колишньому чільникові «Держзовнішінформу» обрали арешт із можливістю застави у 2 мільйони

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила, що затриманому в середу колишньому заступникові директора державного підприємства «Держзовнішінформ» обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 мільйонів гривень. Такий результат розгляду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, повідомили в САП, уже підписане повідомлення про підозру й колишньому керівникові «Держзовнішінформу», вживаються заходи з метою вручити це повідомлення в передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України спосіб.

За інформацією слідства, наразі колишній керівник перебуває на території проведення антитерористичної операції, у зв’язку з чим планується подати клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, поінформували в САП.

У середу детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали колишнього заступника керівника «Держзовнішінформу» – його підозрюють у вчиненні за попередньою змовою з колишнім керівником цього підприємства розтрати майна «Держзовнішінформу» шляхом перерахування коштів за фіктивні послуги на суму понад 9 мільйонів гривень і підробці офіційних документів.

Тоді в НАБУ повідомили, що місце перебування колишнього директора встановлюють.

За версією слідства, від травня 2013 року по лютий 2014 року колишній заступник директора «Держзовнішінформу» за попередньою змовою з колишнім директором цього ж підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 9,87 мільйона гривень від «Держзовнішінформу» на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. В НАБУ заявили, що ці приватні підприємства «фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів та підписання інших документів було зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності».

«Держзовнішінформ» – підприємство, яке надає інформаційні, аналітичні, дослідницькі та експертні послуги: експертизу зовнішньоекономічних контрактів, дослідження внутрішніх і зовнішніх товарних ринків. Держпідприємство організує, проводить і здійснює підтримку конференцій, виставок та бізнес-заходів в Україні і за кордоном.