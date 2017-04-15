У Запоріжжі зоозахисники в костюмах звірів та в клітці агітували за цирк без тварин

У Запоріжжі в суботу у парку, розташованому поряд з місцевим державним цирком, зоозахисники провели акцію «Запоріжжя за цирки без тварин!». Учасники акції, вдягнені у костюми різних тварин, принесли з собою плакати з написами: «Засуджені до довічного цирку», «Вони кричать», «Шоу не повинно тривати», «Полон, тортури та загибель оплачує глядач» та інші.

Під час заходу активісти збирали підписи під петицією до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка з вимогою заборонити пересувним циркам, у виставах яких використовують диких тварин, виступати на території міста.

«Заборонити повністю використання диких тварин у цирку – це можна лише змінивши законодавство України. Є цирки пересувні, їх ще називають цирки-шапіто, де теж транспортують тварин з порушенням законодавства. У 2015 році їх заборонили, але вони продовжують гастролювати. Відповідно до законодавства, місцеве самоврядування може ухвалити рішення і не дозволяти їм розміщуватися на території нашого міста. Ми сьогодні збираємо підписи під зверненням до нашого мера і сподіваємося, що він нас почує і буде відповідний проект рішення, який заборонить гастролюючі цирки у нас на території. І, авжеж, ми сьогодні приєдналися до всеукраїнської акції за заборону у циркових виставах використовувати диких тварин», – розповіла організатор акції у Запоріжжі Олена Архіпова

Акція «Цирк без тварин» проходить сьогодні у низці міст України, зокрема у Києві.

На початку квітня Верховна Рада розглядала проект закону щодо забезпечення гуманного ставлення до тварин з метою морального розвитку суспільства (№ 5119). Проте для ухвалення законопроекту за основу не вистачило голосів – документ підтримали 220 депутатів за мінімально необхідних 226.

Цим документом пропонувалося доповнити статтю 89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення новими адміністративними стягненнями: повторне протягом року порушення норм цієї статті; неналежний нагляд за твариною, наслідком якого стала втеча тварини; відмова власника тварини від подальшого утримання тварини, внаслідок чого вона стала безпритульною.

Крім того, у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках (№ 5283). У листопаді минулого року парламентський Комітет з питань екологічної політики рекомендував ухвалити цей проект закону, яким пропонується «заборонити використання тварин у пересувних цирках».