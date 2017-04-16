Радник Трампа прибув до Кабула після удару в провінції Нанґаргар

Радник президента США з національної безпеки Герберт Раймонд МакМастер прибув до Кабула 16 квітня переговорів з афганськими лідерами. Це сталося після того, як раніше цього тижня військові США застосували свою найпотужнішу неядерну бомбу по укріпленнях угруповання «Ісламська держава» в східному Афганістані. За повідомленнями, внаслідок цього удару були вбиті близько ста бойовиків.

Адміністрація президента США Дональда Трампа нині переглядає свою політику в Афганістані, де нині залишаються близько 8400 військових США.

Командувач силами США в Афганістані генерал Джон Ніколсон нещодавно заявив, що йому потрібно кілька тисяч іноземних військових, щоб вийти зглухого кута у війні з талібами.

Афганістан і США раніше цього тижня повідомили, що американські військові застосували свою найпотужнішу неядерну бомбу проти угруповання «Ісламська держава» на афганській території в четвер у координації з урядами обох країн.

Як заявили в апараті президента Афганістану, цей скоординований удар мав на меті підтримати зусилля Національних сил безпеки Афганістану і сил США в цій країні, що здійснюють операцію проти бойовиків у тому регіоні на сході Афганістану, в районі Ачин провінції Нанґаргар.