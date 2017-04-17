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17 Квітень 2017, Київ 22:28
Новини | Міжнародні

Трамп закликає лідера КНДР «поводитися слушно»

Президент США Дональд Трамп закликає лідера КНДР «поводитися слушно»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має «поводитися слушно». Про це Трамп заявив журналістам 17 квітня, наступного дня після невдалого запуску ракети Пхеньяном.

Раніше у понеділок віце-президент США Майк Пенс відвідав демілітаризовану зону, що відділяє Північну і Південну Корею, і заявив, що «епоха стратегічного терпіння» щодо КНДР закінчилася. За словами Пенса, Вашингтон прагне діяти «через мирні засоби, шляхом переговорів».

Пенс зазначив: Трамп сподівається, що Китай використає свій вплив на Північну Корею задля зупинення нею програми щодо ядерної зброї і балістичних ракет.

Візит Пенса на кордон між Північною та Південною Кореями відбувається у час зростання напруженості на півострові через здійснення Пхеньяном забороненої рішеннями ООН ракетної програми. Безпосередньо у день прибуття віце-президента США до Сеула, 16 квітня, в КНДР відбулося невдале випробування, ракета вибухнула одразу після старту.

Тим часом у Нью-Йорку заступник представника Північної Кореї в ООН звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у перетворенні Корейського півострова на «найгарячішу точку у світі», що, за його словами, створює небезпечну ситуацію.

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