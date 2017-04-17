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18 Квітень 2017, Київ 00:01
Новини | Міжнародні

Ердоган порадив міжнародним спостерігачам «знати своє місце»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виступає перед своїми прихильниками. Стамбул, 16 квітня 2017 року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко відреагував на критику західних спостерігачів щодо референдуму, який розширює його повноваження.

Заява Ердогана з’явилася після того, як спостерігачі ОБСЄ і ПАРЄ розкритикували референдум у Туреччині, заявивши, що правове поле референдуму не відповідало демократичним стандартам.

Реджеп Таїп Ердоган відкинув критику і сказав спостерігачам ОБСЄ: «знайте своє місце». За його словами, Туреччина «не бачить, не чує і не визнає звітів спостережної місії ОБСЄ».

У понеділок міжнародні спостерігачі розкритикували референдум у Туреччині про розширення повноважень президента, заявивши, що кампанія проводилася у нерівних умовах, а підрахунок голосів був затьмарений пізніми процедурними змінами.

17 квітня керівник Центральної виборчої комісії Туреччини заявив, що результати референдуму, який розширює повноваження президента Реджепа Тайїпа Ердогана, є дійсними. Про це Саді Ґювен заявив після того, як опозиційна Республіканська народна партія заявила про ймовірні порушення, у тому числі про використання непроштампованих бюлетенів.

Центральна виборча комісія Туреччини ввечері 16 квітня заявила, що 51,3 відсотка учасників референдуму підтримали пропоновані 18 конституційних поправок і зміни, що дозволять Ердогану залишатись при владі до 2029 року.

Республіканська народна партія вимагає перерахунку і заявила, що буде оскаржувати результати 37 відсотків виборчих дільниць.

Ґювен повідомив, що непроштамповані бюлетені були підготовлені виборчою комісією і були визнані дійсними.

Тим часом віце-прем’єр-міністр Мехмет Шимшек сказав, що ніяких дострокових виборів після референдуму не буде. Раніше припускали, що Ердоган може призначити нові вибори, оскільки його нові повноваження можуть вступити в силу одразу.

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