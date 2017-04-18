«Київенерго» попереджає про вимкнення гарячої води у 5 районах Києва

Компанія «Київенерго» попереджає про вимкнення гарячої води у п’яти районах Києва.

Як повідомляє прес-служба компанії, 18-19 квітня розпочинаються гідровипробування тепломереж у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському та Солом'янському районах.

За повідомленням, з 18 по 27 квітня випробування тепломереж проводитимуться від станції теплопостачання «Біличі» та районних котелень «Теремки» та «Мінська», у зв’язку з цим 17 квітня розпочалось охолодження системи з вимкненням гарячого водопостачання, зокрема у 347 житлових будинках у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському районах.

З 19 квітня по 2 травня випробування проводитимуться від районної котельні «Микольська Борщагівка», тому з 16:00 18 квітня призупинять гаряче водопостачання для 515 житлових будинків у Святошинському й Солом'янському районах, додають у «Київенерго».

У компанії наголошують, що гідраравлічні випробування проводяться щороку одразу після закінчення опалювального сезону, графік проведення випробувань погоджується з КМДА.

За прогнозом Українського гідрометцентру, з 18 до 22 квітня в Києві очікуються заморозки: у повітрі 0-2 градусів, на поверхні ґрунту до 4 градусів.