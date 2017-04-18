«Схеми» знайшли нові докази участі людей Грановського у справі Насірова

Колишній прокурор Сергій Лисенко, який був зі скандалом звільнений з органів прокуратури, ввечері 2 березня приїжджав до відомчої лікарні «Феофанія», де на той момент співробітники НАБУ і САП оголошували про підозру голові ДФС Роману Насірову. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

До відділення клінічної лікарні «Феофанія» Сергій Лисенко прибув у супроводі адвоката Олега Маліневського, який раніше захищав інтереси колишнього бізнес-партнера народного депутата Олександра Грановського Андрія Адамовського у справі ТРЦ Sky Mall. Опонентом Андрія Адамовського виступав естонський інвестор Хілар Тедер.

Сергій Лисенко у коментарі журналістам повідомив, що не пам’ятає про візит до лікарні «Феофанія».

Сам прокурор Лисенко до звільнення з прокуратури був залучений до розслідування справи навколо ТРЦ Скаймол і вів справу у судах на боці держобвинувачення.

Також журналісти зафіксували, що ввечері 5 квітня у столичному готелі Hyatt одночасно перебували народний депутат Олександр Грановський, екс-прокурор Сергій Лисенко та керуючий партнер юридичної компанії FCLEX Віктор Барсук. Сергій Лисенко поїхав раніше, а народний депутат Грановський залишив готель у компанії Віктора Барсука.

У коментарі журналістам програми «Схеми» Сергій Лисенко повідомив, що з депутатом Грановським їх нічого не пов’язує, лише знайомство.

Депутат Грановський заявив: «У готелі Hyatt іноді проводжу зустрічі. Зі згаданими з Вами у запиті СЛ та ВБ не зустрічалися, міг, не виключено, побачити та перекинутися двома-трьома словами».

Прокурорів Сергія Лисенка, Дениса Соловея та Артема Тендітного звільнили у червні 2015 після того, як журналіст Василь Крутчак опублікував фото листування по телефону у закритій групі месенджера під назвою «Лисі птахи» під час засідання Дніпровського районного суду Києва, що стосувалось переслідування адвоката того самого естонського співвласника торговельного центру Sky Mall Хіллара Тедера. Тоді прокурорам не сподобалась прискіплива увага до них одного з присутніх на засіданні відвідувача, і вони письмово обговорювали між собою варіанти розправи над ним.

Тоді прокурорів, відповідно до назви групи у месенджері прозвали, «лисими птахами» та звільнили з органів прокуратури. У травні минулого року журналіст Дмитро Гнап опублікував фото, де звільнений прокурор Лисенко зустрічається з народним депутатом Олександром Грановським, якого називають неофіційним куратором прокуратури від Банкової. Ось як рік тому в інтерв’ю журналістам програми «Схеми» народний депутат Грановський охарактеризував екс-прокурора Лисенка: «Ця молода людина, на мою думку, достатньо досвідчена і талановита, і, в широкому сенсі слова, сильний прокурор, до послуг якого сьогодні я інколи звертаюсь (він сьогодні не є посадовою особою, не займається прокурорською практикою. Він прекрасно знає, іноді знає матеріали, які мене цікавлять».

Раніше журналісти повідомляли, що екс-прокурор Сергій Лисенко продовжує вільно відвідувати офіс Генпрокуратури на вулиці Різницькій та проводити зустрічі з депутатом Олександром Грановським, якого неформально називають куратором у судах та прокуратурі від Адміністрації президента.

Журналісти програми «Схеми» щонайменше двічі зафіксували, як екс-прокурор Лисенко, член так званого «прокурорського угруповання «Лисі птахи» приїжджав до головного офісу Генеральної прокуратури.

Журналісти вже повідомляли, що за день до затримання, 28 лютого, Роман Насіров відвідував Генеральну прокуратуру. Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив факт приїзду голови ДФС, але запевнив, що розмова стосувалась розслідування ГПУ, і додав, що, лише залишаючи кабінет генпрокурора, Насіров повідомив про проблеми з НАБУ і що ймовірно найближчим часом його можуть затримати.