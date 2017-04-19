КМДА: вимкнення гарячої води у деяких районах Києва переноситься на тиждень

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що через суттєве похолодання вимкнення гарячої води у зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань теплових мереж переноситься на тиждень.

«Ми провели переговори з теплопостачальними організаціями та відкоригували графіки вимкнень гарячої води, оскільки на вулиці зберігається прохолодна погода. Вже зараз відбувається відновлення послуги», – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що наприкінці тижня буде підготовлений новий графік.

При цьому Пантелеєв наголосив, що у Києві не мають наміру відновлювати опалювальний сезон, оскільки це недоцільно як із технічної, так і з економічної точки зору.

Компанія «Київенерго» попередила про вимкнення гарячої води у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському та Солом'янському районах, оскільки 18-19 квітня у цих районах мали розпочатися гідровипробування тепломереж.

За прогнозом Українського гідрометцентру, з 18 до 22 квітня в Києві очікуються заморозки: у повітрі 0-2 градусів, на поверхні ґрунту до 4 градусів.