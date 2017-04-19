У Дніпрі через аномальну погоду зупинились трамваї та тролейбуси

У Дніпрі через обірвані лінії електропередач внаслідок негоди зупинились трамваї та тролейбуси, зокрема від ранку стоять тролейбуси 12-го та 10-го маршрутів, які з’єднують житловий масив «Перемога» з центром міста, деяким людям довелося добиратися на роботу пішки.

Як поінформували в мерії, на ті маршрути, де не працює електротранспорт, вийдуть додаткові автобуси. Також там повідомили, що у найближчі години увімкнуть резервні лінії живлення і ситуація з електропостачанням стабілізується.

Окрім того, у міській раді поінформували, що автошляхи в місті залишаються проїзними, на вулицях в цілодобовому режимі працюють комунальники та спецтехніка.

Як поінформував міський голова Дніпра Борис Філатов, влада міста готує звернення до уряду з проханням фінансової підтримки на ліквідації наслідків негоди. З вівторка в місті випало близько 30 сантиметрів снігу, повалено понад 2, 5 тисячі дерев, існує висока вірогідність підтоплення районів, що знаходяться у низині.

Водночас, за данимикомпанії «Дніпрооболенерго», через поривчастий вітер станом на середу в області без електроенергії залишилися 190 населених пунктів. Найбільш складна ситуація склалася в Дніпропетровському, Царичанському, Верхньодніпровському, Нікопольському і Новомосковському районах.

«Якщо погода не погіршиться, вдасться завершити роботи до кінця завтрашнього дня, 20 квітня, і повністю відновити електропостачання», – повідомили в «Дніпрооболенерго».

З вівторка, 18 квітня, через прихід холодного арктичного повітря на території Дніпропетровської області оголошене штормове попередження. За даними з метеоцентру, холодна погода зі значними заморозками, сильними дощами та мокрим снігом триватиме з 18 до 22 квітня. Вночі очікуються заморозки: у повітрі до -5°, на поверхні ґрунту – до-8°.