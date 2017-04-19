Суд у Гаазі оголошує рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти Росії (трансляція)

Головна судова інстанція під егідою ООН, Міжнародний суд, почала оголошувати рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти Росії.

У січні Україна подала позов до Міжнародного суду проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На початку березня у Міжнародному суді ООН, найвищому судовому органі у системі ООН, завершилися публічні слухання, які стосуються першого етапу розгляду позову, а саме – вирішення питання, чи застосувати тимчасові заходи, про які в суду просить Україна.

Україна, серед іншого, просить суд домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».