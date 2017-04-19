Трамп зустрінеться з Аббасом 3 травня у Білому домі

У Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп 3 травня зустрінеться у Вашингтоні з палестинським лідером Махмудом Аббасом для обговорення ситуації на Близькому Сході.

Речник Білого дому Шон Спайсер повідомив 19 квітня, що сторони використають цей візит для підтвердження зобов’язань США і палестинських лідерів щодо вирішення конфлікту між Ізраїлем та палестинцями через будівництво поселень.

10 березня під час першої телефонної розмови президент США Дональд Трамп запросив голову Палестинської автономії Махмуда Аббаса відвідати Білий Дім. За повідомленням Білого дому, Трамп сказав Аббасу, що він мусить вести мирні переговори безпосередньо з Ізраїлем, а США будуть тісно співпрацювати щодо цього питання з обома сторонами.

Аббас, своєю чергою, висловив прихильність до ідеї створення Палестинської держави поруч з Ізраїлем.

У середині лютого Дональд Трамп зустрівся у Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Тоді глава Білого Дому заявив, що у контексті ізраїльсько-палестинського конфлікту дивиться на варіант як однієї держави, так і двох, але виступає за той, «що буде до вподоби обом сторонам». Неоднозначне твердження президента США викликало перестороги в міжнародних оглядачів, які припустили, що може йтися про зміну дотеперішнього курсу США, що передбачає визнання палестинської держави у рамках остаточної близькосхідної мирної угоди.

Врегулювання на Близькому Сході зіштовхнулося з кризою у квітні 2014 року: переговори між Ізраїлем і палестинцями завершилися безрезультатно після дев’яти місяців дискусій. Після інавгурації Трампа Ізраїль оголосив про будівництво нових єврейських поселень на палестинських землях.